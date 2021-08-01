Гурман: дорожная карта Apple Silicon включает новые Mac Pro, Mac mini и другие к ноябрю 2022 года

Когда Apple впервые объявила о своих планах перехода с Intel на Apple Silicon на WWDC 2020, компания заявила, что для полного завершения перехода потребуется около двух лет. Теперь новый отчет от Bloomberg Подробная информация о дорожной карте Apple Silicon и чего ожидать в следующие 12 месяцев.

в его последнее издание трудоустройство НовостиИ Bloomberg Марк Гурман объясняет, что, по его мнению, Apple «едва уложится в двухлетний срок», чтобы перевести всю линейку Mac на Apple Silicon. До сих пор мы видели чип M1 в MacBook Pro, Mac mini, MacBook Air и 24-дюймовом iMac. Как объясняет Гурман, первые Mac M1 дебютировали в ноябре 2020 года, и у Apple есть время до ноября 2022 года, чтобы завершить переход.

Забегая вперед, Горман говорит, что новые MacBook Pro с большим количеством процессоров «M1X» все еще находятся на пути к выпуску «в ближайшие месяцы», а новый высокопроизводительный Mac mini появится «вскоре после этого». В 2022 году Гурман прогнозирует, что iMac «полностью перейдет к концу следующего года» и что «более компактный, обновленный Mac Pro с Apple Silicon» появится «позже в следующем году».

Apple также планирует модернизировать MacBook Air где-то в 2022 году, что, по словам Гурмана, также будет включать поддержку MagSafe.

Гурман также повторяет, что Apple все еще планирует обновить еще один до текущего Intel Mac Pro, который Недавние слухи предложили Он может работать на процессорах Intel Ice Lake Xeon W-3300.

Ожидается, что Mac Pro на базе Apple Silicon будет иметь меньший форм-фактор, примерно вдвое меньше нынешнего Mac Pro, но с аналогичным языком дизайна. Bloomberg Ранее я сообщал, что Apple разрабатывает чипы с 20- и 40-ядерными конфигурациями для использования в Mac Pro меньшего размера.

Что вы думаете о грядущей дорожной карте Apple для Mac? Какое устройство вы, по слухам, ждете с нетерпением впервые? Дайте нам знать об этом в комментариях!

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