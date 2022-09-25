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Гурман: новые iPad и Mac могут быть анонсированы в пресс-релизе, в октябре никаких мероприятий не будет

25 сентября, 2022
Artem Sokolov
по Сами Фатхи

Apple может решить выпустить оставшиеся продукты на 2022 год, включая обновление iPad ProИ Мак миниа также 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro через пресс-релиз на своем веб-сайте, а не через цифровое мероприятие, согласно Блумбергх Марк Горман.


В своей последней книге Информационный бюллетень о включении питанияВ настоящее время, по словам Гормана, Apple «скорее всего, запустит оставшиеся продукты 2022 года с помощью пресс-релизов, обновлений на своем веб-сайте и брифингов с избранными представителями прессы», а не через цифровое мероприятие. Ходили слухи, что Apple планирует второе осеннее мероприятие в октябре, которое будет посвящено компьютерам Mac и айпадно это уже может быть не так.

У Apple есть три вещи в списке на оставшуюся часть 2022 года: 11-дюймовый iPad Pro и 12,9-дюймовый iPad Pro с м 2 который представляет собой обновленный Mac mini с чипом ‌M2‌, который был анонсирован до сих пор с чипом ‌M2‌ Pro, а также обновленный 14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro.

В июне Apple анонсировала чип ‌M2‌ для его редизайна. MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro ранее в июне на WWDC. В отличие от нового чипа, обновления для Mac и iPad‌ будут относительно постепенными обновлениями без каких-либо серьезных изменений дизайна продуктов. В прошлом Apple выпускала продукты через пресс-релизы, такие как AirPods Макс и оригинал AirPods Pro.

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