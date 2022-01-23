Гурман: Apple готовит к осеннему сезону «самый большой ассортимент новых аппаратных продуктов в своей истории»

Apple работает над рядом новых продуктов, которые должны выйти этой осенью. Блумбергх Марк Горман Мы говорим, что это будет «самая большая партия» новых устройств, которые Apple представила за всю свою историю.



В своей последней работе «Power On» НовостиГорман объясняет, что Apple работает над Четыре новых айфона (айфон 14айфон 14 Макс айфон 14 прои iPhone 14‌ Max), обновленная младшая версия MacBook Pro, увеличенный экран обновлен iMac, новый Мак ПроОн был разработан MacBook Air, второе поколение AirPods ProИ Три Apple Watch (Серия 8, SE и Rugged), более низкий класс айпад, и новый Модели iPad Pro.

Мы уже делились подробностями о многих из этих устройств, и информацию о том, чего ожидать, можно найти по ссылкам ниже или через Индивидуальное руководство по будущим продуктам Что касается всего, что Apple, как ожидается, покажет в этом году.

По словам Гормана, большинство новинок ожидается в осенние месяцы, но есть вероятность, что iMac можно прийти раньше. Apple планирует весеннее мероприятие в марте или апреле, на котором будет представлен 5G iPhone SE, а Обновите iPad Air С чипом A15 и, вероятно, как минимум с одним Mac.

Apple может использовать весеннее событие для загрузки файла М1 Про на другой Mac, будь то iMac‌ или Мак мини, но основная часть Mac OS обновлена, в том числе и новая версия Мак Про И полностью отремонтирован MacBook Air, вряд ли произойдет до осени.

Горман предполагает, что следующий iPad Pro буду иметь м 2 Чип и беспроводная зарядка — функции, которые делают его кандидатом на запуск осенью, а не весной. Однако Apple предоставила нормативные документы На девять новых iPad и три новых устройства айфон модели, так что возможно более одной айпад Может быть обновлено в весеннем событии.

Apple также планировала представить гарнитуру AR/VR в 2022 году, но, по слухам, дебют устройства может состояться. отодвинутый назад До 2023 года, так как есть еще вопросы, которые необходимо решить.

Весеннее мероприятие Apple состоялось в прошлом году в апреле, поэтому в этом году мы можем увидеть аналогичный график. За весенним мероприятием последует Всемирная конференция разработчиков в июне, на которой будет представлен iOS 16 И macOS 13, то осенью, когда запланировано так много продуктов, Apple, скорее всего, проведет как минимум два мероприятия.