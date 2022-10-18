Гурман: Apple объявит о новом iPad Pro с чипом M2 во вторник

Apple планирует анонсировать новые модели iPad Pro с чипом M2 во вторник, 18 октября. БлумбергМарк Горман.



Ранее Гурман сообщил, что будут анонсированы обновленные модели iPad Pro с диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма.в течение нескольких дней, с тех пор сократил сроки до завтра. Реклама скорее всего будет в виде файла отдел новостей Apple Пресс-релиз.

Ходят слухи, что новые ключевые функции iPad Pro включают в себя тот же чип M2, что и в поддержке беспроводной зарядки MacBook Air и MagSafe. Никаких серьезных изменений в дизайне iPad Pro в этом году не ожидается, что говорит о том, что обновление будет незначительным изменением технических характеристик.

Также ходят слухи, что Apple планирует новый файл iPad десятого поколения С большим 10,5-дюймовым экраном, портом USB-C, плоскими краями, чипом A14 Bionic, поддержкой 5G для моделей с сотовой связью, кнопкой питания Touch ID и камерой FaceTime для пейзажной съемки. Однако неясно, будет ли анонсировано это устройство и завтра.

Гурман ожидает, что iPadOS 16 будет выпущена для публики на следующей неделе.