Гурман: Apple объявит о новом iPad Pro с чипом M2 во вторник

Apple планирует анонсировать новые модели iPad Pro с чипом M2 во вторник, 18 октября. БлумбергМарк Горман.
Ранее Гурман сообщил, что будут анонсированы обновленные модели iPad Pro с диагональю 11 дюймов и 12,9 дюйма.в течение нескольких дней, с тех пор сократил сроки до завтра. Реклама скорее всего будет в виде файла отдел новостей Apple Пресс-релиз.
Ходят слухи, что новые ключевые функции iPad Pro включают в себя тот же чип M2, что и в поддержке беспроводной зарядки MacBook Air и MagSafe. Никаких серьезных изменений в дизайне iPad Pro в этом году не ожидается, что говорит о том, что обновление будет незначительным изменением технических характеристик.
Также ходят слухи, что Apple планирует новый файл iPad десятого поколения С большим 10,5-дюймовым экраном, портом USB-C, плоскими краями, чипом A14 Bionic, поддержкой 5G для моделей с сотовой связью, кнопкой питания Touch ID и камерой FaceTime для пейзажной съемки. Однако неясно, будет ли анонсировано это устройство и завтра.
Гурман ожидает, что iPadOS 16 будет выпущена для публики на следующей неделе.
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