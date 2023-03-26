Гурман: iOS 17 была разработана как выпуск с исправлением ошибок, но планы изменились, чтобы включить некоторые «приятные» функции.

В последней версии Его сила в информационном бюллетенеМарк Гурман из Bloomberg сообщает, что iOS 17 изначально предназначалась для выпуска, ориентированного на исправления ошибок и производительности, а не на множество новых функций. (Гурман ранее говорил, что работа над операционной системой гарнитуры Apple Reality имеет приоритет над разработкой функций iOS 17.)

Однако Горман говорит, что стратегия отклонилась от первоначального плана, и теперь iOS 17 будет содержать некоторые заметные новые функции.

Гурман говорит, что iOS 17 будет включать в себя несколько «приятных» функций, предназначенных для решения некоторых из наиболее востребованных пользователями функций. Однако никаких подробностей о функциях, которые он включает, не сообщается. iOS 17 имеет внутреннее кодовое название «Рассвет».

Apple официально объявит об iOS 17 на WWDC в июне вместе с другими крупными выпусками ОС, такими как watchOS 10, tvOS 17 и macOS 14. Мы также ожидаем, что на WWDC Apple представит свой давний проект наушников, который будет работать на xrOS. ‘ — в первый раз.

В сегодняшнем информационном бюллетене Горман сказал, что гарнитура была показана руководителям Apple в театре Стива Джобса на прошлой неделе, что является еще одним признаком того, что проект приближается к публичному показу.