Гурман: MacBook Air не будет иметь такой же цветовой гаммы, как iMac

Следующий Макбук Эйр 2022 года Не ожидается, что он будет представлен в цветовой гамме, аналогичной 24-дюймовому размеру. iMacмне Блумбергх Марк Горман. В твите Гурман сказал, что файл MacBook Air Скорее всего, он будет представлен в стандартных цветах: сером, серебристом и золотом, как и предыдущие модели.



По словам Гормана, отчеты о нескольких цветовых вариантах, вероятно, «преувеличены», и он говорит, что не ожидает большего, чем типичные цвета MacBook Air, но золотой цвет может быть ближе к шампанскому. Он также говорит, что он будет доступен в его «любимом цвете iMac‌» — оттенке синего.

Возможно, широко распространенная идея о том, что новый MacBook Air будет доступен в «нескольких цветах», является преувеличением. Теперь доступны в сером, серебристом и золотом цветах. Я не ожидал большего от этих цветов (хотя новый золотой цвет будет больше похож на цвет шампанского) плюс мой любимый цвет iMac. pic.twitter.com/vYl56FOikg

— Марк Горман (@markgurman) 3 июня 2022 г.

Ходят слухи, что MacBook Air‌ будет иметь не совсем белые лицевые панели и не совсем белую клавиатуру, проводя параллели с 24-дюймовым iMac и повышая ожидания благодаря более широкому диапазону цветов. Яблочный анализатор Мин Чи Куо В марте он сказал У следующего MacBook Air‌ будет «больше вариантов цвета», но он не предлагал подробностей, и не было никаких конкретных слухов о вариантах цвета.

Ожидается, что будущий MacBook Air будет иметь переработанный корпус, аналогичный MacBook Pro, без конусообразной конструкции. Пока не ясно, будет ли степень, но, похоже, это возможно.

Некоторые слухи указывали на то, что у «MacBook Air» будет новое поколение м 2 чип, но аналитик Apple Минг-Чи Куо‌ считает, что он будет продолжать использовать м 1 чип, где Apple вместо этого представляет новый дизайн в качестве основного аргумента в пользу продажи.

«MacBook Air» может быть представлен уже в следующий понедельник, сказал Горман, что Apple может предложить это На Всемирной конференции разработчиков. Для получения дополнительной информации о том, чего ожидать от основного доклада WWDC, у нас есть файл Индивидуальное руководство, обобщающее все слухи Мы слышали до сих пор.