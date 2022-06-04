Гурман: MacBook Air не будет иметь такой же цветовой гаммы, как iMac

Следующий Макбук Эйр 2022 года Не ожидается, что он будет представлен в цветовой гамме, аналогичной 24-дюймовому размеру. iMacмне Блумбергх Марк Горман. В твите Гурман сказал, что файл MacBook Air Скорее всего, он будет представлен в стандартных цветах: сером, серебристом и золотом, как и предыдущие модели.
По словам Гормана, отчеты о нескольких цветовых вариантах, вероятно, «преувеличены», и он говорит, что не ожидает большего, чем типичные цвета MacBook Air, но золотой цвет может быть ближе к шампанскому. Он также говорит, что он будет доступен в его «любимом цвете iMac» — оттенке синего.
Возможно, широко распространенная идея о том, что новый MacBook Air будет доступен в «нескольких цветах», является преувеличением. Теперь доступны в сером, серебристом и золотом цветах. Я не ожидал большего от этих цветов (хотя новый золотой цвет будет больше похож на цвет шампанского) плюс мой любимый цвет iMac. pic.twitter.com/vYl56FOikg
— Марк Горман (@markgurman) 3 июня 2022 г.
Ходят слухи, что MacBook Air будет иметь не совсем белые лицевые панели и не совсем белую клавиатуру, проводя параллели с 24-дюймовым iMac и повышая ожидания благодаря более широкому диапазону цветов. Яблочный анализатор Мин Чи Куо В марте он сказал У следующего MacBook Air будет «больше вариантов цвета», но он не предлагал подробностей, и не было никаких конкретных слухов о вариантах цвета.
Ожидается, что будущий MacBook Air будет иметь переработанный корпус, аналогичный MacBook Pro, без конусообразной конструкции. Пока не ясно, будет ли степень, но, похоже, это возможно.
Некоторые слухи указывали на то, что у «MacBook Air» будет новое поколение м 2 чип, но аналитик Apple Минг-Чи Куо считает, что он будет продолжать использовать м 1 чип, где Apple вместо этого представляет новый дизайн в качестве основного аргумента в пользу продажи.
«MacBook Air» может быть представлен уже в следующий понедельник, сказал Горман, что Apple может предложить это На Всемирной конференции разработчиков. Для получения дополнительной информации о том, чего ожидать от основного доклада WWDC, у нас есть файл Индивидуальное руководство, обобщающее все слухи Мы слышали до сих пор.
Похожие истории
Чего ожидать, если Apple представит новый MacBook Air на WWDC на следующей неделе
Поскольку вероятность того, что Apple представит свою гарнитуру смешанной реальности на WWDC 2022, кажется менее вероятной по мере приближения даты конференции разработчиков, слухи о новом MacBook Air от Apple снова вышли на первый план. Вот все, что мы можем ожидать, если Apple решит анонсировать новую версию своего самого тонкого ноутбука на следующей неделе. Подпишитесь на канал MacRumors на YouTube, чтобы увидеть больше видео. с …
Куо: MacBook Air 2022 года с чипом M1, дополнительными цветовыми вариантами и совершенно новым дизайном
После сегодняшнего мероприятия, на котором была представлена Mac Studio, уважаемый аналитик Apple Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился некоторыми подробностями о MacBook Air, еще одном продукте Mac, который мы планируем обновить позже в этом году. По словам Куо, MacBook Air 2022 года будет иметь совершенно новый форм-фактор и больше цветовых вариантов. Предыдущие слухи указывали, что новый MacBook Air не будет…
Пять функций, которых стоит ожидать от MacBook Air 2022 года
В 2022 году Apple выпустит обновленную версию MacBook Air с некоторыми из самых больших изменений дизайна, которые мы видели с 2010 года, когда Apple представила варианты размеров 11 и 13 дюймов. В видео ниже мы выделяем пять функций, которые вам нужно знать о новом устройстве. Подпишитесь на канал MacRumors на YouTube, чтобы увидеть больше видео. Больше никакого клиновидного дизайна — нынешний MacBook…
В обновленном MacBook Air может отсутствовать чип M2
Проницательный аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сказал, что Apple MacBook Air с давно переработанным дизайном может лишиться чипа «M2» следующего поколения и вместо него сохранить чип M1. В твите, опубликованном после весеннего мероприятия Apple «Peek Performance», Куо предоставил более подробную информацию о MacBook Air 2022 года, в том числе предположил, что новое устройство будет оснащено чипом M1, а не…
MacBook Air и «MacBook» с чипсетом M2 планируется выпустить в конце этого года
Apple работает над преемником чипа M1, который, как ожидается, будет называться M2, и в нескольких слухах уже указывалось, что эти чипы будут использоваться в устройствах, включая обновленный MacBook Air и новую версию 13-дюймового MacBook Pro. Сегодня новый отчет от 9to5Mac еще раз подтверждает эти слухи: на сайте утверждается, что Apple представит MacBook Air и …
Ожидается, что MacBook Air станет больше на 15 дюймов в 2023 году
Apple разрабатывает более крупный 15-дюймовый MacBook Air, который может быть выпущен в 2023 году, согласно исследованию, опубликованному сегодня консультантами Display Supply Chain в своем ежеквартальном отчете. Полный отчет предназначен только для тех, кто подписан на индустрию дисплеев, но аналитик дисплеев Росс Янг немного рассказал о том, чего ожидать. Apple работает над MacBook Air где-то около 15…
Apple разрабатывает совершенно новый тип MacBook Air
Согласно последним сообщениям, Apple работает над совершенно новой версией MacBook Air высокого класса. Марк Горман из Bloomberg, который часто тонко раскрывает планы Apple, рассказал о работе компании над высококлассным MacBook Air. Аналитик Apple Минг-Чи Куо и информатор Джон Проссер также указали на аналогичную модель MacBook Air. высокий конец…
популярные истории
Чего ожидать, если Apple представит новый MacBook Air на WWDC на следующей неделе
Поскольку вероятность того, что Apple представит свою гарнитуру смешанной реальности на WWDC 2022, кажется менее вероятной по мере приближения даты конференции разработчиков, слухи о новом MacBook Air от Apple снова вышли на первый план. Вот все, что мы можем ожидать, если Apple решит анонсировать новую версию своего самого тонкого ноутбука на следующей неделе. Подпишитесь на канал MacRumors на YouTube, чтобы увидеть больше видео. с …
Apple стремится сделать iPad более похожим на Mac с помощью изменений многозадачности в iPadOS 16
Apple хочет, чтобы iPad больше походил на ноутбук, чем на смартфон, и планирует внести изменения в iPadOS 16 для достижения этой цели, сообщает Bloomberg Марк Горман. iPadOS 16 будет иметь переработанный многозадачный интерфейс, который упростит переключение между задачами и просмотр открытых приложений, а также позволит пользователям изменять размер окон. Apple планирует внедрить новые способы для пользователей…
На странице мероприятия Apple WWDC 2022 представлены анимированные коллекционные карточки AR
33-я ежегодная глобальная конференция разработчиков должна начаться с основного доклада в следующий понедельник, и теперь это мероприятие размещено на специальном веб-сайте Apple. Как и на многих мероприятиях Apple, если вы посетите страницу на своем iPhone или iPad, вы сможете просмотреть интерактивную дополненную реальность пасхальных яиц. Для WWDC 2022 Apple создала пакет коллекционных карточек, которые вы можете просматривать в дополненной реальности. Один раз…
Ожидается, что линейка iPhone 14 начнется с увеличением ОЗУ на 6 ГБ.
По данным тайваньской исследовательской компании TrendForce, все четыре модели iPhone 14, выпущенные в конце этого года, будут оснащены 6 ГБ оперативной памяти. TrendForce сообщил, что модели iPhone 14 Pro будут обновлены до более быстрого и энергоэффективного типа оперативной памяти, известного как LPDDR5, в то время как ожидается, что стандартные модели iPhone 14 и iPhone 14 Max будут придерживаться LPDDR4X. Если отчет окажется точным, тогда…
HomePod от Apple наконец вернулся в этом году
По словам популярного аналитика Apple Минг-Чи Куо, HomePod от Apple может неожиданно вернуться в конце этого года. Недавно Куо заявил, что Apple планирует выпустить «новую версию» HomePod. Он предупредил, что «в новом HomePod может быть не так много инноваций в дизайне оборудования», и «Apple все еще ищет, как добиться успеха на этом рынке». Новость несколько неожиданная, учитывая…
AirPods Pro 2, вероятно, будет иметь почти такой же дизайн, вопреки слухам о «бесштоке»
AirPods Pro 2 может иметь в основном тот же дизайн, что и текущая модель, вопреки слухам о «бесшовном» дизайне, согласно новым выводам, основанным на предполагаемых просочившихся изображениях, опубликованных MacRumors в прошлом году. В прошлом году MacRumors поделились изображениями, которые якобы раскрывают второе поколение AirPods Pro — видимо, демонстрируя дизайн с очень небольшими изменениями. Теперь новые крупномасштабные 3D-сравнения на основе M…
«Профессиональный интернет-практик. Знаток путешествий. Гордый исследователь. Главный зомби-первопроходец».