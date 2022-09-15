Гутерреш Аграрии мира нуждаются в российских удобрениях в условиях рыночного кризиса

Генеральный секретарь ООН подчеркнул важность доступа к российским удобрениям и сотрудничества с Турцией в этом плане в условиях продолжающегося кризиса на рынке удобрений.

Антониу Гутерриш поговорил с агентством Anadolu (AA) в преддверии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций высокого уровня, которая начинается 20 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

«Мы делаем все и работаем с Соединенными Штатами, работаем с Европейским Союзом, работаем с другими партнерами, чтобы убедиться, что то, что было сказано снова и снова о том, что санкции не распространяются на продукты питания и удобрения, воплотилось в реальность. и мы остро нуждаемся в российских удобрениях в то время, когда мы наблюдаем кризис на рынке удобрений».

Он отметил, что фермеры во всем мире не могут возделывать или возделывать свои земли из-за нехватки удобрений.

«Мы ведем переговоры, направленные на экспорт российского аммиака через Украину, и наши переговоры с нашими российскими коллегами», — сказал Гутерриш, добавив, что сотрудничество с Турцией всегда очень важно.

«Инициатива черноморского зерна стала возможной благодаря посредничеству Секретариата Организации Объединенных Наций, и мы лично участвуем вместе с Турцией и президентом (Реджепом Тайипом) Эрдоганом в обеспечении того, чтобы она продолжалась и была продлена во времени… В данный момент мы обсуждаем возможность экспорта российского аммиака по тем же каналам через трубопровод, который пересекает Украину. Именно поэтому мы вместе, Турция и ООН, усердно работаем, чтобы уменьшить влияние войны на Украине».

Он говорил о геополитических разногласиях между крупными державами — Китаем, США и Россией — об изменении климата, российско-украинской войне, посреднических усилиях Турции и реформах Совета Безопасности ООН.

Отметив, что его главное послание мировым лидерам в преддверии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоит в том, чтобы преодолеть геополитические разногласия, глава ООН сказал, что наиболее яркими примерами являются США, Китай и Россия, которые «парализуют» решения насущных проблем.

«Изменение климата разрушает страны. Я только что приехал из Пакистана. Вы не представляете, каково это видеть затопленную территорию в три раза больше, чем моя страна, Португалия, и страдания, связанные с этим», — сказал он.

Далее Гутерриш сказал, что последствия конфликтов влияют на остальной мир.

Он отметил, что перспективы прекращения огня в Украине в ближайшее время призрачны.

«Я думаю, что это займет какое-то время. Я надеюсь, что кризисы не выглядят вечными, как иногда кажется. Но я действительно думаю, что потребуется некоторое время, чтобы стороны пришли к моменту, когда они осознают необходимость прекращения огня и понимают необходимость установления мира на основе Устава Организации Объединенных Наций и международного права.

Генеральный секретарь ООН отметил, что Секретариат ООН и Турция были сильными партнерами в преодолении некоторых трагических последствий войны на Украине.

Он добавил, что говорил с президентом России Владимиром Путиным в среду и что Эрдоган встретится с ним в Самарканде, Узбекистан, в четверг и пятницу.

Гутерриш дал понять, что Эрдоган и он сам разделяют одни и те же взгляды и будут иметь схожий посыл:

«Интересы Турции и ООН — мир», — сказал он.

Что касается сделки с зерном, Гутерриш сказал, что проблема номер один, которую необходимо решить, — это получение российских продуктов питания и удобрений.