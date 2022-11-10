Гуф-драйвер Lenovo представляет угрозу безопасности для пользователей 25 моделей ноутбуков

В среду исследователи предупредили, что более двух десятков моделей ноутбуков Lenovo уязвимы для вредоносных взломов, которые отключают процесс безопасной загрузки UEFI, а затем запускают неподписанные приложения UEFI или постоянно монтируют загрузчик, который подвергает риску устройство.

В то же время исследователи из охранной компании ESET заявили, что Обнаружение слабых местпроизводитель ноутбуков Выпуск обновлений безопасности 25 моделей, включая ThinkPad, Yoga Slims и IdeaPad. Уязвимости, нарушающие безопасную загрузку UEFI, могут быть опасны, поскольку позволяют злоумышленникам устанавливать вредоносные микропрограммы, которые выдерживают многократные переустановки ОС.

Не частый, а редкий

Сокращение от Unified Extensible Firmware Interface, UEFI — это программное обеспечение, которое соединяет прошивку компьютера с его операционной системой. Как первый фрагмент кода, который запускается при включении практически любого современного устройства, это первое звено в цепочке безопасности. Поскольку UEFI находится во флэш-чипе на материнской плате, его трудно обнаружить и удалить. Типичные действия, такие как очистка жесткого диска и переустановка операционной системы, не имеют заметного эффекта, потому что заражение UEFI повторно заразит компьютер.

ESET заявила, что уязвимости, отслеживаемые как CVE-2022-3430, CVE-2022-3431 и CVE-2022-3432, «позволяют отключить безопасную загрузку UEFI или восстановить заводские базы данных безопасной загрузки по умолчанию (включая dbx): все просто из операционной системы». Безопасная загрузка использует базы данных для разрешения и запрета механизмов. В частности, база данных DBX хранит криптографические хэши отклоненных ключей. Отключение или восстановление значений по умолчанию в базах данных позволяет злоумышленнику снять ограничения, которые обычно действуют.

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«Внесение изменений в прошивку операционной системы не является распространенным явлением, а скорее редкостью», — сказал в интервью исследователь, специализирующийся на безопасности прошивок, пожелавший остаться неназванным. «Большинство людей имеют в виду, что для изменения настроек в прошивке или в BIOS у вас должен быть физический доступ, чтобы нажать кнопку DEL при загрузке, чтобы войти в настройку и сделать что-то там. Когда вы можете сделать несколько вещей из операционной системы, это большое дело».

Отключение безопасной загрузки UEFI освобождает злоумышленников для выполнения вредоносных приложений UEFI, что обычно невозможно, поскольку безопасная загрузка требует криптографической подписи приложений UEFI. Между тем, восстановление заводского DBX по умолчанию позволяет злоумышленникам загрузить уязвимый загрузчик. В августе исследователи из охранной компании Eclypsium Я определил трех выдающихся водителей Их можно использовать для обхода безопасной загрузки, когда злоумышленник имеет повышенные привилегии, например администратора в Windows или root в Linux.

Уязвимости можно использовать, изменяя переменные в энергонезависимой памяти NVRAM, в которой хранятся различные параметры загрузки. Уязвимости вызваны тем, что Lenovo случайно поставляет ноутбуки с драйверами, предназначенными только для использования в процессе производства. Слабые стороны:

CVE-2022-3430: Потенциальная уязвимость в драйвере настройки WMI на некоторых потребительских ноутбуках Lenovo может позволить злоумышленнику изменить параметры безопасной загрузки, изменив переменную NVRAM.

CVE-2022-3431: Потенциальная уязвимость в драйвере, используемом в процессе производства некоторых потребительских ноутбуков Lenovo, который не был случайно деактивирован, может позволить злоумышленнику с повышенными привилегиями изменить параметр безопасной загрузки, изменив переменную NVRAM.

CVE-2022-3432: Потенциальная уязвимость в драйвере, используемом в процессе производства ноутбука Ideapad Y700-14ISK, который не был случайно деактивирован, может позволить злоумышленнику с повышенными привилегиями изменить параметр безопасной загрузки, установив переменную NVRAM.

Lenovo исправляет только первые два. CVE-2022-3432 не будет исправлена, поскольку компания больше не поддерживает Ideapad Y700-14ISK, модель ноутбука с истекшим сроком службы, которая была затронута. Люди, использующие любые другие уязвимые модели, должны установить исправления как можно скорее.

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