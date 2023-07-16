Гэри Линекер: Би-би-си должна была рассказать о России на ЧМ-2018

Эмма Сондерс

развлекательный репортер

23 ноября 2022 г.

Чтобы воспроизвести этот контент, включите JavaScript или попробуйте другой браузер. объяснить видео, Смотрите: Гэри Линекер о «Спорте» и ЧМ-2018 в России

Ведущий футбола Гэри Линекер считает, что Би-би-си следовало больше говорить о правах человека во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я думаю, что четыре года назад, когда мы были в России, нас отмыли от спорта», — сказал Линекер, который возглавляет репортаж Би-би-си о чемпионате мира в этом году в Катаре.

«Я оглядываюсь на четыре года назад и чувствую себя немного неловко», — добавил он.

Были призывы лишить Россию участия в турнире 2018 года после того, как она аннексировала Крым в 2014 году.

«Возможно, мы недостаточно говорили о других проблемах, — сказал Линекер в программе Media Show на BBC Radio 4, а также о футболе в России.

На этот раз эксперты Би-би-си обсудили вопросы прав человека в Катаре в преддверии воскресного матча открытия.

«Это был правильный поступок, — сказал Линекер, а не просто говорить о спорте.

«Я думаю, что мы узнали из того, что, по нашему мнению, было, вероятно, неправильным. [with Russia]. Я думаю, оглядываясь назад, может быть, нам стоило поговорить больше».

BBC Sport заявила, что не будет комментировать.

Спорт — это когда страна или организация стремится улучшить свою репутацию, организуя или спонсируя крупное спортивное мероприятие.

Линекер произнес монолог в начале репортажа Би-би-си о Катаре в эти выходные, назвав это событие «самым противоречивым чемпионатом мира в истории».

Он сказал ведущей Media Show Рос Аткинс, что монолог и последующие обсуждения с другими ведущими, такими как бывший игрок сборной Англии Алекс Скотт, «были решением всех в BBC Sport, и эти вещи заставили задуматься, и не только я. «.

Подпись к фотографии, Эксперт BBC Алекс Скотт носил повязку OneLove перед матчем открытия чемпионата мира Англии против Ирана.

Он добавил: «В каждой стране есть разные вещи и разные события, есть разные культуры, и разные вещи рассматриваются по-разному. Но разница здесь заключается в аспекте коррупции. В этом была разница для меня, и поэтому я чувствовал было важно подчеркнуть это».

Обвинения в коррупции, фальсификации результатов голосования и деловых связях на высших уровнях правительства окружили победившую заявку Катара на проведение турнира.

Однако обвинения уже давно опровергнуты организаторами и остаются бездоказательными, несколько лет назад ФИФА оправдала Катар.

Также существуют разногласия по вопросам прав человека, в том числе по тому факту, что однополые отношения и поощрение однополых отношений криминализированы в Катаре. Права женщин также ограничены.

И были серьезные опасения по поводу обращения с рабочими-мигрантами, смертельных случаев на строительных площадках стадиона, хотя цифры оспариваются.

Между тем, BBC подверглась критике в некоторых кругах за то, что не показала церемонию открытия чемпионата мира по футболу в воскресенье.

Но Линекер дал понять, что это норма на любом чемпионате мира.

«Би-би-си всегда показывает церемонию открытия Олимпийских игр, они никогда не показывают церемонию открытия футбольных чемпионатов на BBC One. Этого никогда не было, и поэтому я думаю, что люди были введены в заблуждение. Это большое событие. Это похоже на мелочь. 15 до 20 минут они делают фоном».

Представитель Би-би-си подтвердил, что это так.

Бывший нападающий сборной Англии также заявил, что не стал бы брать катарские деньги, чтобы проводить там футбольный анализ.

Когда его спросили о решении Гэри Невилла работать на национальном канале beIN Sports, Линекер сказал: «Это его личное решение. Очень легко судить… В наши дни мы все осуждаем. Я бы не стал этого делать, нет, а я нет».

«Но, вы знаете, это его жизнь, и он должен прожить ее так, как он хочет, и принимать решения, которые он хочет принимать».

Ранее Невилл защищал свою работу в Катаре, сказав Нихалу Артанаяке из BBC Radio 5 Live: «Я еду на чемпионат мира, я собираюсь работать над турниром и буду продолжать освещать происходящее. которые я считаю неправильными».