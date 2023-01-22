Даболим получает электронное письмо с угрозой взрыва, и Пакт перенаправляется из России

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В другом инциденте, связанном с фиктивной угрозой взрыва бомбы, российский чартерный рейс Azur Air, следовавший в Гоа, был направлен в аэропорт Узбекистана рано утром в субботу перед тем, как войти в воздушное пространство Индии.

Выступая перед СМИ, Mormugao DySP Салим Шейх сказал, что на рейсе было около 247 пассажиров и 7 членов экипажа.

«Это второй инцидент с одним и тем же рейсом менее чем за две недели, и хотя последний звонок был сделан в Azur Airways, на этот раз письмо с угрозами было отправлено менеджеру аэропорта Гоа. Рейс должен был прибыть в аэропорт Гоа в Даболиме. около 4:15 утра, но был перенаправлен в Узбекистан после получения письма с угрозами около 00:30».

В письме говорилось, что на рейсе Azur Air была заложена бомба, и мы немедленно уведомили об этом аэропорт и немедленно активировали наши команды. Мы мобилизовали отряд по борьбе с терроризмом, отряд по обезвреживанию бомб и пожарную команду, а также провели совещание, после которого рейс был направлен в Узбекистан».

«Мы не в курсе текущей ситуации и проверок, которые были проведены на рейсе в Узбекистане, но мы будем проинформированы, как только рейс вылетит в Гоа. Рейс высадит пассажиров здесь и заберет российских туристов, которые были в Гоа. на обратном рейсе. Мы не хотим рисковать, и мы приняли все меры предосторожности, и мы проверим это тоже.