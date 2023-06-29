Давление ЕС с целью использовать замороженные российские активы для восстановления Украины

Газеты показали, что лидеры ЕС будут подталкивать высокопоставленных чиновников к поиску законных способов перенаправить миллиарды долларов доходов от замороженных российских активов на проекты, которые помогут восстановить Украину.

Союз заявил, что заморозил более 200 миллиардов евро (329,7 миллиарда австралийских долларов) активов Центрального банка России в ответ на вторжение Москвы в Украину в феврале прошлого года.

Также были заморожены 30 миллиардов евро (49 миллиардов австралийских долларов) частных активов российских олигархов.

А проект выводов саммита показал, что лидеры государств-членов, собравшиеся в Брюсселе, обратятся к исполнительной комиссии Евросоюза и другим органам с просьбой продвинуться в исследованиях о том, как инвестировать российские деньги на благо Украины.

В течение нескольких месяцев споров по этому делу юристы заявили, что нет юридического прецедента для простого изъятия денег, а Кремль в ноябре предупредил, что сделает все возможное, чтобы помешать Западу «разграбить» его активы.

Чиновники ЕС говорят, что ищут альтернативы, например, взимание начисленных процентов или купонов по облигациям или налогообложение этих доходов.

«Европейский совет оценил работу, проделанную в отношении деактивированных российских активов, и призывает Совет, Верховного представителя и Комиссию продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом и в координации с партнерами», — говорится в сообщении. проект заключения гласит.

Премьер-министр Эстонии Каджа Каллас заявила, что Россия и ее олигархи имеют законные права на замороженные активы, но Украина также имеет законные права на Россию в отношении причиненного ею ущерба.

«Налогоплательщикам принципиально неправильно платить за то, чего мы не вызывали», — сказала она.

«Это должно быть в России, это должно быть в их активах».

Россия не давала публичных комментариев.

На фоне возможных юридических проблем Европейский союз тесно сотрудничает с США, Канадой, Великобританией и Японией — G7 — для достижения международного консенсуса.

История продолжается

ЕС также необходимо решить, где хранятся доходы от российских активов и как они тратятся.

Суммы большие.

Бельгийская компания Euroclear, которая осуществляет расчеты по сделкам и защищает активы, заявила, что запрещенные купонные выплаты и погашения увеличили ее баланс на 88 миллиардов евро (145 миллиардов австралийских долларов) в годовом исчислении на конец марта до 140 миллиардов евро (231 миллиард австралийских долларов).

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на прошлой неделе, что до августа исполнительный директор ЕС выдвинет предложение о том, как активы могут быть использованы для Украины.