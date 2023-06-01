Президент России Владимир Путин вручил Государственную медаль голливудскому актеру Стивену Сигалу.

Путин наградил Сигала Орденом Дружбы — наградой, вручаемой тем, кто способствовал улучшению международных отношений, — за «гуманитарную и культурную» деятельность актера.

В указе, размещенном на сайте России, упоминалась работа Сигала в качестве специального представителя МИД России по гуманитарным связям с США и Японией.

Награду получили бывший госсекретарь Рекс Тиллерсон и президент ФИФА Джанни Инфантино. НДТВ.

Давайте подробнее рассмотрим долгую историю 70-летней звезды боевиков с Россией:

Сигал, имеющий двойное гражданство США и России, более десяти лет беззастенчиво поддерживает Путина.

в соответствии с заинтересован в бизнесе, Увлечение актера Россией началось в 2012 году, когда он посмотрел матч ММА с Путиным.

В следующем году Сигал уволился из-за своей любви к России и Путину.

Сторож Приводились слова Сигала: «Я русский, я люблю Россию, я люблю русский народ и я люблю вашего президента. Мне очень нравится, что он так много делает для поддержки боевых искусств в России».

В январе 2014 года Сигал удвоил свои прошлые чувства в интервью республиканцу Майку Хакаби. РЕФЕРЛ.

«Это очень сильная страна с удивительными природными ресурсами и прекрасным руководством», — сказал Сигал перед зимними Олимпийскими играми в Сочи.

«И я думаю, что они наши друзья, и я думаю, что единственный способ, которым мы собираемся жить, не будучи поглощенными другими великими державами или подвергаясь негативному влиянию, — это стать лучшими друзьями с Россией. Я думаю, что они должны быть для нас большими союзниками. ”

В интервью Хакаби назвал Сигала «неофициальным послом, у которого сложились теплые отношения с президентом России Владимиром Путиным, чего наш президент не смог сделать».

В марте 2014 года, после того как Путин вторгся в Крым, Сигал в интервью встал на защиту Путина.

в соответствии с Москва ТаймсСигал в интервью государственной газете Российская газета Путин назвал «весьма разумным» стремление Путина защитить русскоязычное население Крыма, его активы и российскую черноморскую военную базу в Севастополе.

Сигал также раскритиковал политику США в отношении Украины как «глупую» и заявил, что СМИ создают проблемы для тогдашнего президента Барака Обамы.

Сигал также назвал Путина «одним из величайших ныне живущих лидеров мира» и добавил, что «хотел бы считать его своим братом».

Сигал также сказал в интервью, что однажды он может стать гражданином России.

В августе 2014 года Сигал провел концерт в Крыму среди болельщиков, размахивающих российскими флагами.

Сигал и его труппа вышли на сцену в Севастополе под флагом пророссийских сепаратистов.

Россия Информационное агентство РИА Новости «Музыка объединяет людей», — цитируют Сигала, что он совершил эту поездку.

В ноябре 2016 года желание Сигала исполнилось, когда Путин указом президента предоставил звезде боевиков российское гражданство и вручил ему паспорт.

Путин, который принимает Сигала в Кремле, назвал это время признаком улучшения отношений с Соединенными Штатами.

На церемонии, которая была показана по российскому государственному телевидению, Путин сказал Сигалу, что надеется, что это «также станет признаком постепенной нормализации отношений между двумя странами».

Россия информационное агентство ТАСС Сигал сказал, что две страны должны быть «лучшими друзьями и союзниками».

«Несмотря на неприятную огласку, — сказал Сигал, — я по-прежнему полностью привержен неустанной работе для достижения этой цели, и я глубоко благодарен за предоставленную возможность».

Сигал добавил, что его семья со стороны отца родом в основном из Владивостока и имеет друзей и родственников в странах бывшего Советского Союза.

Я очень уважаю и люблю Россию. Об этом сообщил Сигал.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Сигал настаивает на получении гражданства.

«Он очень настойчив и давно просил предоставить ему гражданство, и вообще он известен своими теплыми чувствами к нашей стране», — сказал Песков. Спутник. «Он никогда не держал от него секретов, в то же время он очень известный актер, знаете ли».

Российское гражданство в последние годы получили такие знаменитости, как боксер Рой Джонс-младший и Жерар Депардье.

Согласно BBCВ 2018 году Сигал был назначен специальным посланником США и Японии.

МИД России в то время сравнил должность посла доброй воли ООН и заявил, что Сигал будет стремиться к улучшению отношений между Соединенными Штатами и Россией «в гуманитарной сфере».

«Ценим готовность г-на Сигала использовать свой опыт и авторитет для укрепления общественных, культурных и гуманитарных связей между Россией и США, а также для формирования более позитивного климата в двусторонних делах», — говорится в заявлении МИД России. .

В 2021 году Сигал вступил в прокремлевскую партию «Справедливая Россия». ДВ.

Сигал тогда сказал, что хочет наказать людей, наносящих вред окружающей среде.

«Не имея возможности арестовывать людей, когда мы их штрафуем, они, вероятно, зарабатывают больше денег, производя вещи, загрязняющие окружающую среду», — сказал он.

На мероприятии Сигал сфотографировался с русским писателем Захаром Прилепиным.

Преплин, один из лидеров «Справедливой России», объединил свои силы с пророссийскими сепаратистами для противостояния украинскому правительству, сообщает Синьхуа. ДВ.

В марте 2022 года Сигал в интервью Фокс Диджитал Повторение линии Кремля в отношении Украины.

«Я смотрю на них обоих как на одну семью и действительно считаю, что это сторонняя организация, которая тратит огромные деньги на пропаганду, чтобы разжигать рознь между двумя странами», — сказал он.

«Я молюсь, чтобы обе страны пришли к позитивному и мирному решению, при котором мы сможем жить и процветать вместе в мире», — добавил Сигал.

В апреле 2022 года он пригласил Сигала на празднование своего 70-летия в Москву вместе с присутствовавшими в зале союзниками Путина в качестве своей «семьи и друзей».

«Я люблю вас всех, когда мы стоим вместе, несмотря ни на что», — сказал он. Независимый.

В августе 2022 года Сигал посетил контролируемый Россией украинский город Оленовка, где десятки украинских военнопленных были убиты в результате нападения, в котором Россия и Украина обвиняли друг друга.

в соответствии с Бизнес заинтересованСигал повторил заявление Кремля о том, что президент Украины Владимир Зеленский бомбил свои войска.

«Если вы посмотрите на корпус снаружи и изнутри, он мне точно покажется ракетой или ракетой», — сказал Сигал. Скай Ньюс.

«Если вы посмотрите на кровати и все такое прочее, это определенно не бомба. Не говоря уже о том, что у российского правительства сейчас много артефактов HIMARS».

Во время поездки Сигал также встретился с лидером пророссийских сепаратистов Денисом Пушлиным.

В октябре 2022 года Сигал в день рождения Путина еще раз отдал дань уважения ему как великому лидеру.

Сегодня день рождения президента Путина. Я думаю, что мы живем в очень трудные времена сейчас. Он один из величайших мировых лидеров и один из величайших президентов в мире.

«Я очень надеюсь и молюсь, чтобы он получил необходимую ему поддержку, любовь и уважение. И чтобы все испытания, которые сейчас происходят, скоро закончились, и мы будем жить в мире и мире».

С участием агентств

Читать все файлы последние новостиИ популярные новостиИ Новости крикетаИ новости БолливудаИ Новости Индии И Развлекательные новости здесь. Подписывайтесь на нас ФейсбукИ Твиттер И Инстаграм.