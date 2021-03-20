Давно спящий вулкан в Исландии просыпается огненным извержением

В пятницу недалеко от столицы Исландии Рейкьявика произошло извержение вулкана, вызвавшее извержение фонтана лавы, осветившего ночное небо после тысяч небольших землетрясений за последние недели. Фото : Хальдор Кульпенс / AFP ( Getty Images )

В пятницу на полуострове Рейкьянес в Исландии извергался давно спящий вулкан, выпустив фонтан лавы, который осветил ночное небо примерно в 30 километрах к юго-западу от столицы Исландии, Метеорологического бюро. Я упомянул пятницу. Извержение считается первым в своем роде на полуострове почти за 800 лет после нескольких недель повышенной сейсмической активности в этом районе.

«На данный момент извержение небольшое, и вулканическая трещина является приложением. 500 м. [546 yards] Длинный. Зона магмы – это приложение. 1 км 2. [0.4 square miles]Международная морская организация заявила в Твитнуть. «Фонтаны лавы маленькие».

Позже агентство опубликовало в Твиттере видео после извержения, снятое с вертолета береговой охраны, которое вы можете посмотреть во всей его ужасающей красоте ниже.

Извержение у горы Фаградалсфьял, начавшееся около 16:45 по восточному стандартному времени в пятницу, сказал Бьярки Фриис из Метеорологического бюро Исландии, взорвав лаву на высоту до 109 ярдов (100 метров). Рейтер. Международная морская организация Сфотографировано впервые Извержение с помощью веб-камеры, установленной возле горы, что затем подтвердили тепловизионные спутниковые снимки. В нерабочее времяПо данным агентства, лава текла “медленно на юго-запад и запад”. Свечение лавы можно увидеть с окраин столицы Исландии Рейкьявика.

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Хотя местные власти заявили, что не верят, что взрыв представляет прямую угрозу для соседних городов, они Жителям рекомендуется Закрывать окна и оставаться в помещении, чтобы избежать вдыхания вулканического газа, выходящего из трещины. Исландская полиция тоже Призываем людей На данный момент отойдите от места взрыва, так как службы быстрого реагирования продолжают оценивать ситуацию.

По данным Reuters, за последние четыре недели в регионе произошло более 40 000 землетрясений. По данным Международной морской организации, на полуострове только в четверг утром произошло около 400 землетрясений, а ранее в пятницу в районе Фаградалсфьял было зарегистрировано несколько землетрясений с низкой частотой.

Исландия – одна из Большинство штатов вулканические В мире . Из почти 130 вулканов около 30 все еще действуют. Т он После этого полуостров Рейкьянес оставался относительно спокойным. Распыление и выключение В серии крупных извержений Однако между 10 и 13 веками ученые начали готовиться к возможным взрывам после оценки площади В 2019 году резко возросло количество землетрясений.