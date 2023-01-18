Давос пытается привыкнуть к миру без России

В прежние времена топ-менеджеры мира потягивали водку со льдом в «Русском доме» — неофициальном посольстве страны на Форуме — и бросались заключать сделки с российскими олигархами и финансовыми лидерами — от энергетических магнатов до фармацевтических гигантов.

Даже в разгар санкций, введенных США и Европой в 2014 году, России удалось привлечь в страну иностранные инвестиции. Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, одного из суверенных фондов страны, использовал свое положение, чтобы убедить бизнес и правительства в том, что даже несмотря на то, что санкции ограничили их взаимодействие, бизнес все еще может двигаться вперед. А некоторые компании нашли золото, подписав совместные предприятия и другие предприятия.

Однако теперь западные санкции, введенные после вторжения России в Украину — одни из самых жестких, когда-либо введенных против Москвы, — работают на то, чтобы оттолкнуть от себя ключевых политиков страны. Отсутствие России в Давосе привело к тому, что официальные лица и бизнес-лидеры за кулисами задают вопросы о том, как долго мировое деловое сообщество может игнорировать Москву, находя новые рынки для энергоносителей, полезных ископаемых и продуктов питания.

«На данный момент все еще остаются вопросы о том, существуют ли какие-либо хорошие долгосрочные альтернативы российской нефти и газу», — сказал западный чиновник в Давосе, получивший анонимность для обсуждения частных переговоров.

Кроме того, заявил Томас Грэм, занимавший пост специального помощника президента и старшего директора по России в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего. Грэм сказал, что Россия начала создавать свой сельскохозяйственный сектор до того, как санкции вступили в силу. Но после того, как Запад начал вводить эти финансовые меры, Россия вложила значительные средства в производство пшеницы внутри страны, вместо того чтобы полагаться на импорт, чтобы прокормить свое население.

За последние восемь месяцев Москва несколько обходила санкции, находя альтернативные маршруты для импорта через таких партнеров, как Китай и страны глобального Юга.

«Санкции не оказали немедленного воздействия, о котором думали на Западе», — сказала Анджела Стент, сотрудник аналитического центра Brookings Institution в Вашингтоне.

Не присутствовала Россия и на прошлогодней встрече, которая состоялась в мае, через три месяца после вторжения. Эксперты и чиновники считают, что санкции разрушат российскую экономику. Месяц спустя российское правительство впервые за несколько десятилетий объявило дефолт по внешнему долгу. Но по прошествии месяцев экономика страны начала приспосабливаться к новым нормам.

Сегодня полки продуктовых магазинов по-прежнему заполнены, и жизнь пошла, по большей части, как обычно для людей, живущих в деревне. Согласно данным, собранным Reuters, на китайские бренды сейчас приходится почти треть автомобильного рынка России после того, как западные фирмы покинули страну из-за санкций.

Это вызвало у бывших деловых партнеров Москвы опасения, что порядок международного бизнеса меняется — возможно, в долгосрочной перспективе. При наличии санкций, которые нелегко отменить, эти компании могут упустить потенциально прибыльные возможности — по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Это не имеет значения для некоторых компаний, которые считают выход из России моральным долгом. Однако другие пытаются переосмыслить свои глобальные бизнес-стратегии.

«Россия в значительной степени изолирована от Запада, но, конечно, она не изолирована от остального мира. Глобальный Юг не осудил и не наказал Россию», — сказал Стент, имея в виду группу стран, которые, как часто называют, имеют некоторые самые бедные и наименее промышленно развитые страны. «У вас есть такая страна, как Индия, которая является партнером Соединенных Штатов, которые, как известно, покупают большие объемы российской нефти».

Россия реинвестирует в дипломатические отношения в Африке, поскольку последние несколько лет она работала над расширением своих деловых возможностей. В 2019 году в Сочи прошел первый Российско-африканский экономический форум. Москва также полагается на Группу Вагнера, военизированную организацию, связанную с Кремлем, для расширения влияния России на континенте. Вагнер помогает правительствам Мали, Ливии и Мадагаскара заключать контракты на обеспечение безопасности.

Однако санкции ослабляют Россию как мировую державу. Крупные западные корпорации, в том числе Starbucks, Coca-Cola и McDonald’s, вывели свой бизнес из страны. Другие закрыли бизнес с организациями, не попавшими под санкции, опасаясь санкций в будущем. За кулисами Давоса руководители говорят, что списали Москву со счетов. Россия также продолжает Бомбардировка жилых домов ракетами и нападения на мирных жителей в Украине, пересмотр этих решений кажется все более неприятным.

Финансовые ограничения также нанесли ущерб способности России проводить военные операции. Москва изо всех сил пытается получить полупроводники, необходимые ей для ее оружейных программ. С накоплением запасов Москва теперь работает над созданием новых оборонных партнерств с Ираном и Северной Кореей, чтобы помочь ей воевать на Украине.

Вернувшись в парк, главное препятствие в Давосе, России не видно. В прошлые годы руководители российских суверенных фондов и банков часто посещали пространство для съемок прямых трансляций CNBC, чтобы подчеркнуть важность продолжения инвестиций в страну. Команда переняла у Украины Старый Русский Дом — витрину, которую когда-то занимала российская делегация. Делегация из Киева проведет там завтрак на этой неделе — это возможность для депутатов продолжать требовать больше оружия от западных покровителей.

Тема продолжительной поддержки Украины и затяжной войны, вероятно, вызовет на этой неделе у западных официальных лиц неудобные вопросы, особенно о санкциях и их потенциале для разрушения экономики, особенно в Европе, в 2023 году.

В течение нескольких месяцев официальные лица США работали за кулисами, чтобы убедить своих европейских союзников не только участвовать в поставках оружия в Украину, но и не отставать от санкций. Темы для обсуждения: санкции окупаются. Россия страдает и продолжит проигрывать в долгосрочной перспективе.

По крайней мере, пока, несмотря на недовольство некоторых присутствующих в Давосе, альянс держится.

«На данный момент изоляция с Западом почти завершена», — сказал Грэм. «И трудно увидеть условия, которые будут существенно восстановлены в ближайшем будущем».