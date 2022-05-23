Давос 2022: На Всемирном экономическом форуме нет «обычного бизнеса» в тени войны

Заполнитель при загрузке действий со статьей

Вы читаете отрывок из сегодняшнего информационного бюллетеня WorldView. Зарегистрируйтесь, чтобы получить остальныев том числе новости со всего мира, интересные идеи и мнения, отправленные на ваш почтовый ящик каждый день недели. ДАВОС, Швейцария. До того, как пандемия прервала роскошные собрания мировой политической и деловой элиты в этом швейцарском горном городе, Россия буквально занимала центральное место. Любой, кто прогуливается по главной набережной Давоса, встретит деревянное здание, которое, если приглядеться, выглядит как традиционная дача. «Русский дом», как его называли, был частью кремлевской игры «мягкой силы» на Всемирном экономическом форуме и служил местом проведения шумных коктейльных вечеринок и веселых дискуссий об инвестициях и туристических возможностях в России.

На этой неделе, когда Форум проходил после более чем двухлетнего перерыва, российские компании и политические власти не были открыто приглашены — как результат западных санкций, последовавших за вторжением России в Украину, так и принципиальная позиция, занятая Форумом. Ни один российский правитель никогда не будет летать на своих частных самолетах. Ни одна российская делегация не будет конкурировать со своими правительственными коллегами в фреш-барах и эспрессо-барах Форума.

Тем временем Дом России перешел в собственность фонда украинского олигарха Виктора Пинчука и превратился в «Дом российских военных преступлений», В нем будут представлены фотографии, сделанные в Украине в ходе конфликта, которые документируют свидетельства изнасилований, казней и других зверств, а также ряд дискуссий о нарушениях прав человека в России.

Это символический сдвиг, прокладывающий путь фактам этой недели.. Впервые за полувековую историю форума собрание пройдет на фоне войны между народами в Европе. Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник выступит с первым обращением к главе государства и примет участие в ряде других мероприятий из охваченной войной столицы своей страны. В Давосе физически будет присутствовать большая украинская делегация, в том числе министр иностранных дел, два вице-премьера, пять парламентариев и мэр Киева. READ Последняя война Украины: ЕС работает над предложениями о поэтапной ликвидации зависимости блока от российской нефти и газа

Другие заголовки включают канцлера Германии Олафа Шульца и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которые, как ожидается, подробно расскажут о кризисе в Украине. Предыдущее заявление Шульца о том, что война стала «поворотным моментом в истории», или Zeitenwende на немецком языке, усиливается в Давосе, где основная тема встречи в этом году была сосредоточена непосредственно на том, как правительства и бизнес справляются с «историей в поворотный момент». «

Настроение отражает более широкое убеждение Запада — и, конечно же, Соединенных Штатов — в том, что мы вступаем в новую эру в глобальной политике. 24 февраля, день, когда Россия начала свое завоевание, Сьюзен Глейзер утверждала В своей колонке для The New Yorker: «Это один из тех определяющих моментов, которые случаются каждые десять или два десятилетия — преобразующее событие не только для Украины и Европы, но и для Вашингтона. Американская мощь и цели будут переопределены [Russian President Vladimir] Решение Путина на годы вперед. Он будет там до и после 24 февраля».

Но нет недостатка и в других кризисах, многие из которых взаимосвязаны. Страны все еще пытаются оправиться от пандемии. Мой коллега Абха Бхаттари сообщает, что, хотя вакцины все еще необходимо отправить в некоторые части мира, бурные экономические ветры, вызванные пандемией, бросили тень на мировые финансовые рынки и вызвали опасения по поводу рецессии в США.

Война на Украине усугубила эскалацию продовольственного кризиса в развивающихся странах, а рост цен на основные товары первой необходимости привел к нехватке топлива и зерна в таких разрозненных странах, как Тунис и Шри-Ланка.

«Возобновление войны, эпидемии, климатический кризис — все эти разрушительные силы подорвали глобальное восстановление», — заявил на прошлой неделе на брифинге с журналистами Клаус Шваб, основатель и генеральный директор Форума. Эти вопросы должны решаться в Давосе. В частности, нашего немедленного внимания требует глобальный продовольственный кризис». READ Кем он был: Художник-портретист: Кристина Роуз | Искусство

Как обычно, Форум постарается сосредоточиться на проактивных и позитивных решениях этих проблем.. Он считает себя незаменимым средством сотрудничества между политиками и частным сектором. Ежегодное собрание — необычно весной из-за пандемии — регулярно критикуется его критиками как элитарный форум для дебатов о горе, Авант Ски. За этой карикатурой зачастую скрываются настоящие обязательства и усилия участников и организаторов форума, в том числе проектов Помощь в повышении квалификации сотен миллионов рабочих В глобальной экономике и крупной инициативе, запущенной в партнерстве с посланником США по климату Джоном Ф. Керри. Направлена ​​на обезуглероживание цепочек поставок От некоторых крупнейших компаний мира.

В прошлом году форум назвал свои платформы по восстановлению после пандемии «Великой перезагрузкой», предполагая, что глобальный опыт коронавируса предоставил правительствам и компаниям узкое окно для «переосмысления и перезагрузки нашего мира», по словам Шваба.

Адриан Монк, управляющий директор форума, сказал мне, что эта инициатива «была попыткой настроить политиков на позитивный лад». Но это также вызвало негативную реакцию крайне правых на Западе, которые связали с этим идею «Великой перезагрузки». беспочвенная теория заговора О глобальных элитах, планирующих пандемию, чтобы навязать новые режимы контроля населения.