Давос-2023: Европа и НАТО будут строить единство Украины в зоне отчуждения для России

ДАВОС, Швейцария (Рейтер) — Опасаясь нового нападения России из Беларуси на Украину, союзники Киева стремятся к укреплению единства и усилению поддержки на встрече политических и деловых лидеров в Давосе, где русские выделяются. в их отсутствие.

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который на этой неделе вернулся в свое зимнее место на престижном швейцарском горнолыжном курорте, стал площадкой для заключения сделок для московских бизнес-магнатов, но после российского вторжения в Украину гламурные вечеринки и инвестиционные встречи с российскими политиками , руководителей и ученых больше нет.

Напротив, множество ближайших союзников Украины из стран Балтии, Северной Европы и Восточной Европы, а также лидеры ЕС и НАТО присутствуют в преддверии важной встречи в Рамштайне, Германия, в пятницу, на которой должно быть больше заявлений о передовых вооружениях. в Украину.

Россия и Беларусь начали совместные военные учения в понедельник, что вызвало опасения в Киеве и на Западе, что Москва может использовать своего союзника для начала нового наземного наступления на Украине.

«На пути из Литвы в Давос, где меня пригласили выступить. Литва — очень хороший друг Украины, так что вы знаете, что я скажу. #ArmUkraineNow», — написал в Twitter министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Среди лидеров G7 перед собравшимися на ежегодном мероприятии выступит только канцлер Германии Олаф Шольц, на чью страну оказывается давление с целью поставить Украине новейшие танки Leopard.

Европейский дипломат сказал: «Из-за отсутствия крупных держав Всемирный экономический форум остается платформой для средних и малых стран, которые хотят высказаться и быть услышанными в условиях российской агрессии».

Президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину 24 февраля прошлого года, назвав его «специальной военной операцией» по «разоружению» и разоружению своего соседа.

Украина, которая доминировала на последней крупной встрече Всемирного экономического форума в мае, прислала еще одну делегацию высокого уровня. Речь пойдет о размещении блоков для будущей реконструкции.

Ее председатель Владимир Зеленский заявил в конце прошлого года после переговоров с Ларри Финком, генеральным директором крупнейшего в мире инвестиционного фонда BlackRock, что компании готовы инвестировать в восстановление Украины и что она разместит свой стенд в Давосе.

«Там будет представлена ​​позиция и перспективы Украины», — сказал Зеленский в декабре.

В Украинском доме, расположенном на главной улице города, представлена ​​выставка, показывающая разрушение города Херсона после того, как украинские войска освободили его от российской оккупации.

Елена Зеленская, супруга президента Украины, должна направить «специальное сообщение» на заседании Всемирного экономического форума во вторник.

Для Всемирного экономического форума, форума, призванного способствовать миру и экономической интеграции, выполнять этот мандат и сохранять нейтралитет, может быть непросто. У нее есть панельная дискуссия, посвященная нанесению следов России, но ни один из ее спикеров не является русским.

Репортаж Джона Айриша; Под редакцией Александра Смита

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