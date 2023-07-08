Американцы должны понимать, насколько важны союзники и партнеры для стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов, заявил сегодня на брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны Колин Каль.

Кэл поговорил со СМИ, прежде чем отправиться в сопровождении президента Джо Байдена и министра обороны Ллойда Дж. Остин III на саммите НАТО в Вильнюсе, Литва.

НАТО Это, возможно, самый успешный альянс в мировой истории, предотвращающий войны великих держав вот уже почти 75 лет. Однако есть немало американцев, считающих, что Соединенным Штатам не нужны союзники и партнеры. «Я не думаю, что с партийной точки зрения можно сказать… в предыдущей администрации были по крайней мере некоторые люди, которые не ценили наших союзников и партнеров так, как мы», — сказал Каль.

Союзники, партнеры и друзья играют ключевую роль в стратегии национальной обороны. «Мы используем такие причудливые термины, как «асимметричное преимущество» и «сеть союзников и партнеров», — сказал Кейл. командный вид спорта.»

Каль сказал, что Соединенные Штаты не только самая могущественная страна в мире, но и «самая могущественная страна в мировой истории». «У нас лучшая армия в мире, и у нас лучшая армия в истории мира. И какими бы сильными мы ни были и какими бы сильными ни были наши вооруженные силы, на моем столе не возникает никаких проблем, когда я говорю: «Что было бы проще, если бы нам пришлось делать все это самим».

Кэл сказал, что Майкл Джордан был, наверное, лучшим баскетболистом, когда-либо игравшим в эту игру. Но «Даже если бы вы были Майклом Джорданом, вы бы хотели, чтобы с вами на поле было еще четыре быка», — сказал он. «Это командный вид спорта».

Мир каждый день становится свидетелем этого в виде российского вторжения в Украину. Каль сказал, что война России со своим соседом может быть самой большой угрозой геополитическому порядку со времен окончания Второй мировой войны.

Президент России Владимир Путин начал войну, полагая, что «НАТО рухнет, ослабеет и разгорится, [and] «Произошло прямо противоположное. НАТО сильнее. Обязательства по обороне растут, вы увидите проявления этого единства на этой неделе в Вильнюсе», — сказал заместитель госсекретаря.

Он сказал, что эти объединенные усилия по сдерживанию атак укрепляют альянс НАТО, делая Соединенные Штаты более безопасными. Каль сказал, что НАТО — это не благотворительность для Европы, и пример распространяется далеко за пределы Европы.

Это единство делает мир более безопасным от российской агрессии, а также от агрессии других стран, которые могут извлечь уроки из русских.

В Индо-Тихоокеанском регионе Китай быстро бросает вызов Соединенным Штатам — главному и наиболее важному стратегическому сопернику. «Мы не собираемся побеждать в этом соревновании в одиночку, — сказал Кэл.

Он сказал, что Соединенные Штаты кое-что сделали и будут делать, и упомянул об инвестициях страны в науку, технологии и инфраструктуру. «Вот почему мы делаем такие огромные инвестиции в оборону и модернизацию, и поэтому существует такой двухпартийный консенсус по всему этому», — сказал он. «Но мы не победим Китай в этом соревновании в одиночку. Нам нужно объединить нашу команду».

В качестве примера отношений с союзниками, которые помогают всем, он привел соглашения Австралии, Великобритании и США. Он отметил изменения в структуре сил и их местонахождении в Австралии, а также изменение оборонительной позиции в Японии. Он также упомянул об углублении союзов с Филиппинами и Республикой Корея. Он назвал диалог с Индией «стратегической возможностью для жизни».

«Мы ставим на доску реальные очки, поскольку мы стремимся к нашим существующим альянсам и строим наши партнерские отношения», — сказал он. «Если мы собираемся побеждать в оставшейся части 21-го века, мы собираемся побеждать именно так — вместе с нашими товарищами по команде».