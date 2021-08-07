Даже Google считает, что загрузка Android-приложений – это ужасно

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Многое выясняется, когда официально публикуются судебные документы, и в случае антимонопольной жалобы Epic Games на Google теперь мы знаем, что Google рассматривал возможность покупки Это электронная игра Экспресс-производитель «Сокруши эту угрозу». Похоже, Google тоже пытался убедить Epic Games не ограничивать их Это электронная игра Неопубликовать на устройствах Android, потому что это приведет к плохому взаимодействию с пользователем.

в Документы в суд, который вы можете скачать и увидеть сами, Epic цитирует внутренний документ, в котором Google описал планы Epic как «инфекцию» для своего бизнеса. Компания также утверждает, что «Google использует свой размер, влияние, власть и деньги, чтобы подтолкнуть третьи стороны к антиконкурентным соглашениям, которые еще больше укрепят их монополии».

Нет никаких общедоступных документов, указывающих на то, что Google связался с Epic с предложением купить игровую компанию, или каких-либо четких сроков. Генеральный директор Epic Тим МакСвини написал в Твиттере в ответ на крайВ статье по этому поводу говорилось, что план Google был «нам неизвестен в то время».

Epic также утверждает, что Google предложил особую сделку по запуску. Это электронная игра в Play Store. Хотя детали все еще запечатаны и отредактированы, затем в документе описывается, как топ-менеджеры Google Play поступили с Epic в связи с ее планами по ограничению пользователей Android загружать игру.

Директор позвонил вице-президенту и соучредителю Epic, чтобы оценить интерес Epic к специальной сделке, и обсудил, среди прочего, «опыт получения Fortnite на Android» посредством прямой загрузки. В заметках менеджера говорится, что они посчитали прямую загрузку Fortnite «откровенно плохой» и «ужасной», и что Epic следует «беспокоиться о том, что большинство из них не пройдут более 15 шагов».

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В другом месте документа утверждается, что Google признал, что загрузка неопубликованных приложений “приводит к созданию файла [po]Или взаимодействие с пользователем », поскольку для этого требуется от пользователей Android больше шагов, чем для установки приложения непосредственно из магазина приложений, прошедшего проверку подлинности. Один сотрудник Google даже столкнулся с« трудностями при установке », из-за которых прямая загрузка стала« неприятным опытом »для пользователей.

Биты Google читаются для Epic как маскировка того, почему они должны работать в соответствии с правилами Play Store и распространяться через них. Есть даже упоминание о том, как неопубликованная загрузка не позволяла пользователям получать постоянные обновления приложений, которые были важны для производительности и безопасности игры, что в конечном итоге приводило к «значительной путанице для пользователей».

Epic Games – это иск Apple и Google удалить Это электронная игра Из обоих магазинов приложений после бана за использование внутриигровой платежной системы. Но дело стало важной частью Государственный антимонопольный иск Против Google, который заявляет, что его общие методы неконкурентоспособны. Неопубликованная часть интригует, потому что возможность устанавливать приложения за пределами официальных магазинов приложений является частью того, что делает Android более открытым, чем платформы Apple. Но если Google говорит разработчикам приложений, что загрузка неопубликованных приложений – это ужасно, и подталкивает их к отправке приложений в Google Play, что ж, это не совсем в духе открытости. Со своей стороны, Google отрицает обвинения и утверждает, что его экосистема открыта для всех разработчиков, желающих безопасно распространять приложения через свои магазины приложений.