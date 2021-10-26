Дайан Верман, исполнительный директор, защищавший “Неудобную правду”, умерла в возрасте 66 лет

Дайан Верман, курировавшая производство мощных документальных фильмов, таких как «Неудобная правда», «Гражданинфор» и «Food Inc.». Тем самым она помогла превратить мир документальных фильмов из серьезного, недофинансируемого захолустья киноиндустрии в мир, без которого невозможно обойтись – см. Категорию. Он умер 14 октября в хосписе на Манхэттене. Ей было 66 лет.
Ее сестра Андреа Верманн сказала, что причиной был рак легких.
«Диана была одним из самых известных людей, которых я когда-либо знал», – сказал Эл Гор, бывший вице-президент и кандидат в президенты, чья, казалось бы, творческая миссия по просвещению мира об изменении климата с помощью передвижного слайд-шоу длилась десятилетия. Фильм со странным названием «Неудобная правда». «Она была очень опытной в своей профессии и полна сочувствия», – добавил он в телефонном интервью. «Без преувеличения можно сказать, что он действительно изменил мир».
Как и его фильм. «Неудобная правда» получила премию Оскар в 2007 году, а г-н Гор в том же году получил Нобелевскую премию мира, которую он разделил с Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Этот фильм, который стал одним из самых кассовых документальных фильмов всех времен, был вторым документальным фильмом, созданным кинокомпанией-активистом, в которой г-жа Верман была давним генеральным директором, и никто в Голливуде не подумал, что это хорошая идея. В конце концов, это был фильм о слайд-шоу.
Когда создатели фильма показали его крупной студии в надежде получить распространение, некоторые из руководителей заснули. Режиссер Дэвис Гуггенхайм вспоминает: «Был слышен храп, и когда он закончился, кто-то сказал:« Никто не будет платить няню, чтобы они могли пойти в театр и посмотреть этот фильм, но мы собираемся помочь вам заработать 10 000 долларов ». бесплатные компакт-диски, которые можно подарить учителям естественных наук.
К сожалению, мистер Гуггенхайм, мистер Гор, миссис Верманн и другие идут в стейк-хаус в Бербанке, Калифорния, чтобы поразмыслить, но миссис Верман отказывается поклониться.
«Просто подожди до Сандэнса», – сказала она.
«Неудобная правда» получила четыре овации на кинофестивале «Сандэнс», и Paramount Corporation выкупила права на распространение.
участник Он был основан в 2004 году Джеффом Сколлом, социальным предпринимателем и первым президентом eBay, с собственной миссией: снимать фильмы о насущных социальных проблемах. Когда г-н Сколл нанял ее в 2005 году, г-жа Верман, в прошлом адвокат по общественным интересам, вела документальную программу в Институте Сандэнс, хотя он беспокоился, что Роберт Редфорд, друг и основатель института, расстроится. (Не было, благослови переезд).
«С самого начала Дайан принесла нашей команде знания, отношения, контекст и отраслевую аналитику», – сказал г-н Скалл в электронном письме. «В то время участники представляли собой небольшую и процветающую компанию, непосредственный опыт работы в кинопроизводстве был ограничен, а у нас очень мало опыта в области документального кино».
Участник продюсирует более 100 фильмов, в том числе «В центре внимания», «Заражение», «Рома» и документальные фильмы «Меня зовут Паули Мюррей» и «Великий невидимый».
«Дайан составила потрясающий список фильмов, которые повлияли на все, от ядерного оружия до образования, окружающей среды и многого другого», – добавил г-н Скалл. «Она была сердцем и душой участника».
Миссия г-жи Верманн заключалась в поиске, финансировании, оформлении и продвижении документальных фильмов со всего мира, и для этого она постоянно путешествовала.
В 2013 году Лаура Пойтрас, директор «Citizenfour» – оскароносной истории об Эдварде Сноудене, подрядчике АНБ, разоблачивавшем широкомасштабные правительственные программы слежки, – пряталась в Берлине, когда к ней приехала Верманн.
«Диана знала, что я не могу поехать в Соединенные Штаты», – сказала г-жа Пойтрас, потому что была обеспокоена тем, что ее могут задержать или арестовать; В то время как она освещала отчет, г-н Сноуден стал беглецом и великим делом. «Она хотела убедиться, что со мной все в порядке, и я хотел, чтобы вы посмотрели фрагменты. У меня были сотни часов фильма, и я сразу сказал ей:« Я не смогу предоставить никакой документации »- обычно киностудии требуют подробные письменные предложения – “и она сразу сказала:” Мы сделаем это, и я поддерживаю вас “.
«Мне нравилось находиться в монтажной, – добавил Пойтрас. «У нее была удивительная способность смотреть фильм, когда он был действительно сырым и соответствовал тому, что нужно режиссеру. Вы хотели получить от нее обратную связь; она всегда улучшала работу».
«Режиссерский шепот» – так описывает это г-н Гуггенхайм.
Элли Деркс, основатель The Амстердамский международный фестиваль документального кино. Это были и маленькие хрупкие фильмы, которые она снимала. Она была в Индии с Рахул Джейн, чей фильм о загрязнении в Нью-Дели только что был показан в Каннах. Она была в Сибири с Виктором Косаковским »- российским режиссером, чей фильм« Акварелла »2018 года не содержал ни диалога, ни человеческого существа, а захватывающий вид на воду, от водопада в Венесуэле до разрушающихся ледников в Гренландии.
В обзоре New York Times Джанет Кацулис назвала «Акварель» «удивительной, иногда психоделической чувственной симфонией» и отметила финал фильма: радуга над самым высоким водопадом в мире. «Это чувство немного похоже на надежду», – написала она.
Дайан Хоуп Верман родилась 22 сентября 1955 года в Сент-Луисе. Ее отец Андрей был лютеранским священником. Ее мать, Вильма (Титген) Верманн, была домохозяйкой, а позже работала в компании по производству посуды.
Дайан изучала связи с общественностью в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, который окончила в 1977 году, а четыре года спустя получила степень юриста на юридическом факультете Университета Сент-Луиса. Она работала помощником юриста, прежде чем поступить в киношколу Колумбийского колледжа в Чикаго, который окончил в 1992 году со степенью магистра кино и видео.
В том же году ее короткометражный документальный фильм «Московские женщины – Эхо Ярославны» о семи русских женщинах, снятый российско-эстонской съемочной группой, был показан на фестивале миссис Диркс в Амстердаме. Г-жа Верманн также сняла короткометражный фильм о руках своего отца.
Она перешла от создания фильмов сама к помощи другим в их создании в 1996 году, когда она стала директором программы по искусству и культуре Института «Открытое общество», благотворительного подразделения миллиардера-инвестора Джорджа Сороса, ныне известного как Фонд «Открытое общество». Она создала Фонд документального кино Сороса, который поддерживает международные документальные фильмы, посвященные вопросам социальной справедливости.
Когда г-жа Верман была нанята Институтом Сандэнс для подготовки программы документальных фильмов в 2002 году, она взяла с собой коробку Сороса. Там она ежегодно открывала лаборатории для режиссеров-документалистов, где они могли работать над своими фильмами вместе с другими, создавая сообщество, которого так жаждут документалисты.
Помимо сестры Андреа, у г-жи Верман остался ее брат Джеймс. Другая сестра, Дебра Верман, журналист-расследователь, умерла в 2013 году.
В 2018 году г-жа Вейерманн стала сопредседателем вместе со сценаристом и продюсером Ларри Карашевски в категории «Зарубежные фильмы» на церемонии вручения премии Оскар. Они сразу же изменили название категории на Международный художественный фильм Он указал, что слово «иностранный» не совсем исчерпывающее. «У Дайаны был способ избавиться от повседневной ерунды», – сказал г-н Карашевский.
в Интервью 2008 года, Г-жу Верманн спросили, считает ли она, что спрос на фильм слишком велик, чтобы изменить ситуацию в обществе.
Она ответила: «Когда фильмы снимаются именно для этой цели, они падают, как свинцовый шар». «Что мне нравится в фильмах, так это то, что это творческая среда. Это не просто« давайте сосредоточимся на проблеме и просвещаем », а:« Давайте расскажем историю, давайте расскажем красиво, давайте расскажем поэтично »». Скажем так, что не очень понятно. “
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