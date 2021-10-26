Дайан Верман, исполнительный директор, защищавший “Неудобную правду”, умерла в возрасте 66 лет

Дайан Верман, курировавшая производство мощных документальных фильмов, таких как «Неудобная правда», «Гражданинфор» и «Food Inc.». Тем самым она помогла превратить мир документальных фильмов из серьезного, недофинансируемого захолустья киноиндустрии в мир, без которого невозможно обойтись – см. Категорию. Он умер 14 октября в хосписе на Манхэттене. Ей было 66 лет.

Ее сестра Андреа Верманн сказала, что причиной был рак легких.

«Диана была одним из самых известных людей, которых я когда-либо знал», – сказал Эл Гор, бывший вице-президент и кандидат в президенты, чья, казалось бы, творческая миссия по просвещению мира об изменении климата с помощью передвижного слайд-шоу длилась десятилетия. Фильм со странным названием «Неудобная правда». «Она была очень опытной в своей профессии и полна сочувствия», – добавил он в телефонном интервью. «Без преувеличения можно сказать, что он действительно изменил мир».

Как и его фильм. «Неудобная правда» получила премию Оскар в 2007 году, а г-н Гор в том же году получил Нобелевскую премию мира, которую он разделил с Межправительственной группой экспертов по изменению климата. Этот фильм, который стал одним из самых кассовых документальных фильмов всех времен, был вторым документальным фильмом, созданным кинокомпанией-активистом, в которой г-жа Верман была давним генеральным директором, и никто в Голливуде не подумал, что это хорошая идея. В конце концов, это был фильм о слайд-шоу.

Когда создатели фильма показали его крупной студии в надежде получить распространение, некоторые из руководителей заснули. Режиссер Дэвис Гуггенхайм вспоминает: «Был слышен храп, и когда он закончился, кто-то сказал:« Никто не будет платить няню, чтобы они могли пойти в театр и посмотреть этот фильм, но мы собираемся помочь вам заработать 10 000 долларов ». бесплатные компакт-диски, которые можно подарить учителям естественных наук.