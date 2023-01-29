Дамир Исмагулов откладывает уход из UFC, призывает вернуть Армана Царукяна

участник UFC в легком весе Дамир Исмагулов В конце концов, он не ушел на пенсию.

В воскресном посте в Instagram Исмагулов (24-2 ММА, 5-1 UFC) сообщил о своем намерении драться как минимум еще раз, поскольку срок его контракта с UFC еще не истек. Этот пост через 28 дней после Исмагулова объявил о завершении карьеры Из-за «состояния здоровья и проблем».

Кроме того, Исмагулов назначил матч-реванш против своего коллеги Армана Царукяна (19-3 ММА, 6-2 UFC), который проиграл ему единогласным решением судей в UFC бой ночью 216 в декабре.

«(Мой менеджер) недавно сообщил мне, что у меня остался еще один бой по контракту с @ufc», — написал Исмагулов в воскресенье на русском языке. «Было много предложений из других лиг, где гонорары были намного выше и туда можно было пойти и заработать, но я пришел в UFC не за деньгами, а за наследием, чтобы доказать себе, что я могу соревноваться с сильнейшими бойцами! Я завершил карьеру, но, узнав, что у меня есть еще один бой по контракту, решил вернуться и закончить его! Мы принимаем наши долги к оплате! В финальном бою я проиграл (Арман Царукян), который является одним из самые сильные лайт бойцы в @fc его бой на очень хорошем уровне!я бы оставил этот момент если бы знал что сделал все что мог и все равно проиграю.я думаю мы можем показать бой намного лучше,интересней чем 5 раундов или 3 не важно! Мы пообещали фанатам закончить наш бой досрочно! Danawhitesayatus seanshelby отомстил за нас. Давайте проведем последний бой с фейерверком.»

Представляя Казахстан, Исмагулов дебютировал в UFC в декабре 2018 года после турнира в качестве чемпиона российского промоушена M-1 Global в легком весе. За время своего пребывания в Ultimate Fighting Championship Исмагулов выиграл решениями у Алекса Горгеса, Джоэля Альвареса, Тьяго Мойзеса, Рафаэля Алвеса и Джорама Котатиладзе.

Исмагулов в настоящее время занимает 12-е место в рейтинге легкого веса UFC.

История первоначально появилась на MMA Junkie.