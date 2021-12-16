«Даниил Медведев будет № 1 в мире» — Алекс Корретга поддерживает «слишком умную» Россию в преддверии Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года

Алекс Куритя считает, что Даниил Медведев будет № 1 в мире в будущем, и его хвалили за «высокий уровень интеллекта» и «умение управлять ситуациями».

У Медведева был хороший сезон в 2021 году, когда он вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, выиграл Открытый чемпионат США и занял второе место в мире.

Хотя ему еще предстоит победить Новака Джоковича на вершине турнирной таблицы, Коррейя считает, что у него есть все качества, чтобы быть лучшим.

Открытый чемпионат Австралии «Теперь это турнир Большого шлема» — Димитров: Большой выигрыш — последний кусочек пазла. 3 часа назад

«Он отличный парень, он парень, который, на мой взгляд, будет № 1 в мире на 100 процентов, и выиграет больше турниров турниров Большого шлема, потому что его противники не смогут найти способ победить. — сказал Корретга, вышедший в финал. Дважды привет, Eurosport.

«У него почти легкий игровой процесс, и ему нравятся эти страдания, потому что ему нравится немного провоцировать людей, будь то в Мадриде, будь то в Нью-Йорке, будь то в Австралии, ему нужно чувствовать себя частью шоу и вашего образ жизни почти неправильно понимается.

«Для меня одна из вещей, которые ему нравятся больше всего, — это когда он начинает чувствовать, что люди не понимают, как он действует. Именно тогда он вырастает и думает, что выиграл всю ситуацию. Ему все равно, если он в ней. Австралия, Испания, Нью-Йорк. Он хочет вас отвлечь о запахе.

«Вы не понимаете, почему он это сделал, но он очень хорошо знает; это похоже на шахматы, шахматную партию, в которой вы перемещаете свои фигуры и точно знаете, каким будет ваш следующий ход. И не все могут это прочитать».

Медведев убедительно продемонстрировал, что ему не нужна поддержка болельщиков, чтобы добиться успеха.

На US Open он не обращал внимания на крики толпы и сделал то же самое в финале Кубка Дэвиса, где помог Федерации тенниса России обыграть Испанию в Мадриде.

«Пиком недели было обыграть Испанию в Мадриде», — Медведев под насмешки болельщиков.

«Люди до сих пор не понимают, как меня потерять, — пошутил он потом.

Куритджа говорит, что не считает Медведева «неуважительным» и считает, что он манипулирует ситуацией в свою пользу.

«Он никогда не выходил за рамки того, как он это говорит. Он делает это так, как будто он касается вас прямо здесь, в вашем носу, но он не бьет вас. Это все равно, что позволить вам стать горячим, что заставляет вас расстраиваться, заставляет вас проигрывать твой характер. А потом он сказал: «Я понял тебя, я именно там, где я хотел быть».

«Он играет с головами людей, потому что у людей нет его видения или способности управлять этими ситуациями.

«Медведев любит шоу, он очень хорошо знает, что он говорит и как это сказать, он знает, чего он хочет достичь и почему он хочет спровоцировать. Ему нравится быть частью шоу, и у него есть личность, я понимаю, что люди немного нервничают, они его не понимают или его высказывания немного их раздражают, но он делает все, начиная с во время озорства и остроумия, что особенно бросается в глаза.

«Я думаю, что он очень умный игрок, очень хорошо знает, как себя побеспокоить, и он это понимает. Честно говоря, мне все интереснее видеть Медведева, как на поле, так и за его пределами. Его комментарии всегда содержат очень высокий эмоциональный интеллект, который доказывает, что он очень глубокий человек ».

Медведев станет одним из фаворитов Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года, который стартует в Мельбурне 17 января.

— —

Смотрите прямые трансляции Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года и по запросу Откройте для себя +

Открытый чемпионат Австралии Корития: Надаль согласен с тем, что Джокович, вероятно, будет лучшим в истории Вчера в 08:21