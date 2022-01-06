Даниил Медведев вытесняет Маттео Берреттини и выводит Россию в полуфинал — Sports News, First Post

Упорные итальянцы боролись за победу во второй половине второго тайма, прежде чем россиянин взял решающий перерыв в третьей игре третьего сета и выиграл 6-2, 6-7 (5-7), 6-4.

Даниил Медведев выиграл парные и одиночные матчи над Италией и вывел Россию в полуфинал ATP Cup. AP

Сидней: Второй игрок мира Даниил Медведев победил Маттео Берреттини, занявший седьмое место, и вернулся на площадку, чтобы выиграть решающий дубль, чтобы сохранить чемпионов России на пути к еще одному титулу ATP Cup, поскольку они вышли в полуфинал в четверг.

Медведев, который должен занять первое место на Открытом чемпионате Австралии в этом месяце, а Новаку Джоковичу грозила депортация из-за проблем с визой, доминировал в первом сете.

Но отважный итальянец отбивался, чтобы выиграть тай-брейк во втором сете, прежде чем россиянин взял решающий перерыв в третьей игре третьего сета и забил 6-2, 6-7 (5-7), 6. 4 выиграть.

Второй посеянный россиянин Роман Свюлин проиграл со счетом 7-6 (8/6) 6-3 10-му ракетке мира Яннику Шенеру с ничьей в серии двойных пенальти.

Медведев сыграл всего пять матчей в парном разряде в 2021 году, но до сих пор добился прогресса в трех матчах в Сиднее и снова стал партнером Свиулина, чтобы сохранить свой непревзойденный рекорд, глубоко копая, чтобы обыграть Бритни и Сенера 5-7, 6-4, 10-5.

«То, что мы сделали сегодня потрясающе, — это то, что в какой-то момент мы оказались в сложной ситуации, каждое изменение и каждый бросок, которые нам приходилось делать, мы пытались обсудить, и мы работали», — сказал Медведев о двойниках.

«Роман начал невероятно играть, и у нас было несколько сумасшедших пулов, он был великолепен».

Медведев и Берреттини встретились в одиночном разряде впервые после финала Кубка ATP 2021 года, когда россиянин вышел со счетом 6: 4 6: 2, чтобы выиграть трофей для своей команды, и снова получил преимущество.

Известный в туре как «Deep Court Daniel», он занял свое обычное положение у задней стены, чтобы вернуться, дважды разбив мяч в первом сете.

Матч превратился в третий сет, когда возвращение Медведева дало ему три брейк-пойнта и повел 2: 1. Он продолжал подавать 3: 1, и итальянцу не было места, чтобы вернуться.

«Я принял несколько неверных решений во втором сете, поэтому я попытался извлечь уроки из этого в третьем. Я хорошо выступал на протяжении всего матча, и это помогло мне», — добавил Медведев, который возглавлял тур ATP с победой в 63 матчах в прошлом году.

Испания во главе с Роберто Баутиста Агутом и Польша во главе с Хубертом Гуркачем вышли в четверку последних и сыграют друг с другом в пятницу.

Судьба финальной группы зависит от того, что произойдет в четверг вечером.

Если Германия во главе с Александром Зверевым обыграет Канаду, Великобритания станет последней квалификацией в полуфинал. Но если Канада выиграет, они пройдут за счет Великобритании.

Великобритания не теряет надежды, обыграв Соединенные Штаты со счетом 2: 1.

Блестящий Дэн Эванс заставил замолчать многообещающего американца Джона Иснера 6-4, 7-6 (7/3), чтобы поставить свою страну на первое место, и дал своему товарищу по команде Кэмерону Норри шанс закрыть конфронтацию с Тейлором Фрицем.

Но 12-й номер мира этого не сделал, разбив 7-6 (7/4), 3-6, 6-1.

Фриц вернулся в партнерство с Иснером в решающих парных матчах, но они не смогли обыграть Эванса и Джимми Мюррея, которые прошли 6-7 (3/7), 7-5, 10-8.

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