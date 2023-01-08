Даниил Медведев заявил, что он «определенно предпочел бы» играть в Объединенном Кубке после дисквалификации двух российских игроков.

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что разочарован тем, что не сможет сыграть в Кубке ATP.

Вместо этого седьмой номер мира находится в Adelaide International, где он готовится к Открытому чемпионату Австралии в январе, своему первому турниру Большого шлема в сезоне.

Российским игрокам не разрешено участвовать в командных соревнованиях, потому что их стране запрещено участвовать в международных турнирах в связи с вторжением России в Украину. В прошлом году россиян и белорусов не допустили к участию в Уимблдонском турнире Большого шлема в этом сезоне.

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Выступая на мероприятии для прессы в Аделаиде, он признал, что это был его второй выбор, но он надеялся максимально использовать свою возможность.

«Я определенно предпочитаю играть в Кубке Англии.

«Мы точно будем лучшими. Но это то, что есть, и я рад быть здесь, в Аделаиде, и играть в этом турнире».

«Я полностью понимаю, почему мы не играем в Кубке Дэвиса или Юнайтед-Кубке, а также в командных соревнованиях, где мы будем представлять нашу страну.

«Надеюсь, я смогу играть в одиночном разряде. Я играю то, что могу, поэтому здесь я могу сыграть с Аделаидой, и я очень этому рад. Я хочу показать свой лучший теннис».

Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим также соревнуются в Аделаиде, а Медведев — два последних финалиста в Австралии — играет свой первый матч против итальянца Лоренцо Сонего.

Медведев также рассказал, что первый турнир в сезоне — это всегда нервное событие.

«Я чувствую, что все немного нервничают, и это нормально. Это ощущение первого чемпионата года действительно особенное», — сказал он.

«Мне нравится играть в Австралии, поэтому я действительно с нетерпением жду этого».

Он также был счастлив, что Джокович вернулся в австралийский теннис после того, как последние два года отсутствовал из-за коронавируса. Сербский игрок, ранее занимавший первое место в мире, многое упустил за последние два года, потому что не предоставил доказательств того, что он сделал прививку от вируса Короны, и в прошлом году его депортировали из Австралии при трагических обстоятельствах.

«Я рад быть в полуфинале (Аделаиды) — и если Новак там, отлично», — добавил Медведев.

«Если кто-то другой победит его, меня это не слишком волнует. Я просто хочу первым выйти в полуфинал, и мне все равно, с кем я буду играть».

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