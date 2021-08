Даниил Медведев избежал паники в Торонто | ATP. Раунд

Лучший посевной Даниил Медведев успешно вернулся на Rogers ‘National Bank Open во вторник, турнире, в котором россиянин вырвался вперед в своем первом финале ATP Masters 1000 в 2019 году.

Второй номер мира был вынужден усердно работать, победив Александра Бублика из Казахстана со счетом 4-6, 6-3, 6-4 в прерванном дождем матче в Торонто, чтобы начать свой североамериканский поворот на корте с твердым покрытием.

“[The rain delay] Об этом Медведев заявил в своем интервью в суде. «Не знаю, изменились ли условия из-за влажности, но я плохо играл перед дождем. У меня были шансы. Мне не хватало подборов во второй подаче, и я терял мячи. Я знал, что должен играть лучше. если я собирался выиграть.

«Когда я вернулся на поле, с первого матча я почувствовал себя намного лучше. Я почувствовал себя намного лучше только во время матча, у него не было ни одного брейка. [after the rain]. Матч полностью перевернулся. Сложная ничья даже без Рафаэля Надаля. Он открывает лотерею [though] Определенно.”

Медведев с нетерпением ждет возможности выиграть свой двенадцатый титул в Туре на этой неделе в стране с теплыми воспоминаниями. В 2019 году 25-летний игрок открыл новые горизонты на турнире Masters 1000 в Канаде. Он вышел в финал в Монреале и не проиграл ни одной партии, прежде чем упал на Надаля.

Именно бег помог Медведеву завоевать свой первый титул чемпиона Masters 1000 в Цинциннати неделю спустя и его первый финал турнира Большого шлема на US Open в следующем месяце.

Медведев, который с тех пор выиграл еще два титула Masters 1000 и завоевал титул чемпиона Nitto ATP Finals 2020, показал хорошие результаты на протяжении всего матча с Publik. Россиянин вызвал проблемы с 39-й ракеткой мира из-за плоского удара слева и улучшился до 4: 0 в серии ATP Head2Head.

Медведев уже в третий раз обыгрывает Бублика в этом сезоне, обыграв 24-летнего игрока на Ролан Гаррос и Олимпийских играх в Токио в сетах подряд. В третьем раунде победитель сразится с итальянцем #NextGenATP Янником Синнером или Джеймсом Даквортом.

Медведев, который привел Россию к титулу ATP Cup в феврале до выхода в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису, в этом сезоне выигрывал сложные турниры в Марселе и на траве на Майорке.

Бублик быстро стартовал в Торонто, так как он стремился подтолкнуть русских к действию. После того, как Медведев отыграл три брейк-пойнта с 0/40 в пятой игре, он не смог сделать это снова через несколько секунд, не сумев отследить 4-5. Бублик, который принес на корт свое обычное разнообразие и развлечения, сократил передачу, чтобы двигаться вперед.

После того, как дождь приостановил игру, когда Медведев вел 2: 1 во втором сете, 25-летний игрок вернулся на поле чуть менее часа спустя в решительном настроении. Он выиграл три из своих первых четырех игр по апелляции, поскольку он вошел в базовую линию, чтобы быстро закрыть очки. После ничьей Медведев потерял всего три очка на подаче в третьем сете, закрепив свою победу за два часа.

Бублик, который возглавляет список лучших в этом году, провел хороший сезон. 24-летний игрок прошел в финалы в Анталии и Сингапуре, а также вышел в четвертьфинал на двух турнирах Masters 1000 в Майами и Мадриде.