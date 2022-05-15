Даниил Медведев назвал вторжение России в Украину «чрезвычайно тревожным», но все еще надеется сыграть на Уимблдоне.

ЖЕНЕВА. Даниил Медведев, занявший второе место, заявил в воскресенье, что ему «крайне неприятно» следить за недавними новостями из Украины о войне, из-за которой организаторы Уимблдона запретили ему и другим россиянам принимать участие в турнире.

Чемпион Открытого чемпионата США выступил на Открытом чемпионате Женевы, когда он вернулся в строй после пятинедельного отсутствия в туре ATP из-за операции из-за травмы грыжи.

«У меня было некоторое время, чтобы следить за происходящим, да, это очень тревожно», — сказал Медведев, когда его спросили, может ли он внимательно следить за конфликтом в Украине, не играя.

Ранее в феврале Медведев заявил, что после вторжения России в Украину он «всецело за мир».

Хотя большинство олимпийских видов спорта запретили российским командам и спортсменам участвовать в международных соревнованиях, теннис позволил игрокам продолжать действовать как личности, а не как представители своей страны.

Организаторы Уимблдона пошли еще дальше, объявив три недели назад при поддержке правительства Великобритании о решении ввести запрет и «самыми сильными средствами ограничить глобальное влияние России».

Они сказали, что это может измениться, «если условия существенно изменятся» на войне до начала турнира 27 июня.

«Я не знаю, было ли это решение стопроцентным, и все кончено» для него на Уимблдоне, где в прошлом году он попал в число 1/8 финала, сказал Медведев в Женеве.

«Если бы я мог играть, я был бы счастлив сыграть на Уимблдоне. Я люблю этот турнир», — сказал он.

Новак Джокович, занимающий первое место в рейтинге, ранее назвал запрет на Уимблдоне «сумасшествием», и в воскресенье после победы на Открытом чемпионате Италии его спросили, должны ли игроки бойкотировать турнир Большого шлема на траве.

«Бойкот очень агрессивный», — сказал Джокович. «Есть два решения получше этого, и мы можем нацелиться на них. Но после разговора с игроками, участвовавшими в дискуссиях с Уимблдоном, оказалось, что места для маневра не так много».

Медведев казался расслабленным и часто улыбался на своей 16-минутной пресс-конференции, говоря на английском и французском языках и объясняя свое мнение о поддержке, которую он получил от других игроков.

«Лично я в жизни стараюсь уважать каждое мнение, потому что каждая человеческая жизнь индивидуальна», — сказал он. «Я показал теннисный мяч сотне человек, уверен, некоторые из них сказали бы, что он зеленый, а не желтый.

«Я думаю, что он желтый. Если бы кто-то сказал мне, что он зеленый, я бы не пошел против этого человека, понимаете».

Медведев занимает первое место в Женевском чемпионате по глиняным полям, и ему предстоит прощальный матч во втором раунде с Ришаром Гаске или Джоном Миллманом.

Турнир станет его основной подготовкой к Открытому чемпионату Франции, который начнется в следующее воскресенье. До прошлогоднего выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» 26-летняя Медведева не проходила дальше первого круга.

«Мне никогда не было легко начинать прямо на грунте, — сказал он. «Даже к одному турниру было бы неплохо подготовиться. Физически я чувствую себя хорошо».