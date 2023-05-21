Даниил Медведев находит забавную сторону, когда он обыграл Стефаноса Циципаса на Italian Open: «Я просто смеялся»

Даниил Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Италии, победив Стефаноса Циципаса со счетом 7-5, 7-5 в Риме после многочисленных перерывов.
При счете 4:4 в первом сете Медведев надеялся, что матч будет остановлен из-за погодных условий. «Как видите, идет сильный дождь», — сказал Медведев в интервью президенту Мохамеду Лахиани.
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Лахиани отказался увольнять футболистов, отметив, что Медведев только что отбывал подачу в такую же погоду. Медведев настойчиво ответил: «Но я не хочу служить!»
«Мы играем так уже восемь игр. Все так же, как и раньше», — продолжил арбитр.
Через несколько мгновений дождь усилился, и Лахиани наконец дал понять, что игрокам придется покинуть поле.
Медведев не смог удержаться от еще одного удара по Лахиани, сказав: «Я знаю, что идет дождь. Очевидно. Я знал это еще пять минут назад!»
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Несмотря на неутешительную погоду, Медведев показал стабильность и мастерство. Выполнение глубоких ударов в землю и использование его эффективного удара.
Его доминирующая игра в камбэке привела к решающим брейкам на мокрых кортах. Он также сохранил свою прекрасную подачу, одержав 38-ю победу в сезоне.
Несмотря на то, что Медведев дважды был вынужден покинуть площадку из-за погодных условий, он был образцом постоянства.
Матч длился более пяти часов, хотя на самом деле на поле приходилось менее двух часов.
Медведев реализовал все четыре своих брейк-пойнта и увеличил преимущество в карьере против Циципаса до 8-4.
Если Медведев победит Рона в воскресенье, он обгонит Новака Джоковича и станет новым номером два в мире.
После матча россиянин объяснил, как он преодолевал разочарование и оставался сосредоточенным.
«Мне понравилось играть сегодня, — сказал он. — Было очень тяжело из-за задержки из-за дождя, я отыграл шесть или семь, но на самом деле иногда бывает немного сварливо, можно быть немного сварливым». [about] ситуация. Сегодня, я не знаю почему, я как бы смеялся».
А россиянин продолжил: «Было много моментов, когда я был со своими тренерами. «Ладно, открывают поле, давайте начинать разминку». Мы пошли туда, начали разминку, а нам пришла смс: «Дождь идет. тяжело, перестань разогреваться.» Мы смеялись над этим, у нас было действительно хорошо. [We said]»Ну что ж, подождем и поиграем», и это нам удалось.
Это первая успешная кампания Медведева в Риме, ранее ему не удавалось одержать победу в трех предыдущих матчах.
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