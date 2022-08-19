sport

Даниил Медведев не против тренировок вне поля, но особого эффекта не видит

19 августа, 2022
Boleslava Sokolova

Первая ракетка мира Даниил Медведев не возражает против судебного разбирательства ATP по поводу тренировок вне корта, но россиянин заявил в четверг, что не видит в этом существенного влияния.

Эксперимент, который начался в прошлом месяце, позволяет человеку тренировать игрока вербально и невербально с определенного места, при условии, что он не прерывает игру и не мешает сопернику. Испытание будет включать Открытый чемпионат США и продлится до заключительного сезона ATP Finals в Турине в ноябре, прежде чем ATP решит, разрешать ли ему участвовать в туре в будущем. WTA Tour также имеет опыт тренировок вне корта.

«Во время матча я не очень понимаю, чем тренер может помочь», — сказал журналистам чемпион US Open Медведев. «В некоторых других видах спорта есть тактика, они очень важны.

«Всякий раз, когда идет теннисный матч, я думаю, что это может быть одна игра из пяти, когда он внезапно скажет: «Смени свою позицию, когда вернешься» или «Больше играй на его удар слева», если он это увидит. снаружи.» В среду американец Тейлор Фриц заявил, что позволять игрокам получать инструкции во время матча — это «глупое правило», которое противоречит концепции тенниса как индивидуального вида спорта.
В пятницу Медведев встретится с Фрицем за место в полуфинале Cincinnati Open.

«Предположим, завтра я сыграю с Фрицем, это наш первый матч, я еще умею играть, а он умеет играть. Не думаю, что завтрашняя тренировка на поле что-то изменит», — сказал россиянин. «Но в целом , я согласен с этим, как будто я никогда не был против него».

READ  РФС выиграл чемпионат мира по пляжному футболу - Спорт

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.