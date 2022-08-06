Даниил Медведев подтверждает продление пребывания на первом месте после выхода в финал в Лос-Кабосе | новости тенниса

Даниил Медведев (фото Reuters)

Даниил Медведев Он прибудет в Нью-Йорк, чтобы защитить свой титул US Open в этом месяце в качестве лучшего посева после того, как россиянин подтвердил свой статус номер один в мире, выйдя в финал в Лос-Кабос Мексика в пятницу.

Запрет, наложенный на российских игроков на Уимблдоне из-за вторжения Москвы в Украину, вынудил Медведеву пропустить травяные корты и приехать на матч в Мексику. АТФ 250 произошло с его номером один под угрозой.

Но 26-летний футболист выиграл у Сербии со счетом 7:6 (0) и 6:1. Миомир Кикманович В полуфинале он обеспечил себе вторую работу на вершине мужского рейтинга, по крайней мере, до турнира Hardcourt Speciality во Флашинг-Медоуз.

«Очень сложный матч», — сказал Медведев на поле. «Он начал очень хорошо, и весь первый сет был в отличной форме. Так много сложных моментов, так много моментов, когда я чувствовал, что вот-вот получу преимущество».

«Тай-брейк был фантастическим».

Медведев постарается завоевать свой первый титул в году в субботу в своем четвертом финале сезона 2022 года.

После поражения от Рафы Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии в начале года Медведев также проиграл матчи чемпионата на траве в Нидерландах и Германии.

Его соперником в субботу станет британец Камерон Норри, занявший 12-е место, и чемпион Лос-Кабос, который в другом полуфинальном матче обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 3:6, 6:3.