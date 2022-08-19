Даниил Медведев приближается к своей форме в нужное время по мере приближения Открытого чемпионата США

Мейсон, Огайо (AFP) – Даниил Медведев с лучшим посевом вышел в полуфинал чемпионатов Запада и Юга в пятницу, готовясь защитить свой титул US Open, победив Тейлора Фритца с 11-м номером со счетом 7-6 (1), 6-3.

Медведев, 26-летний россиянин, которому запретили участвовать в Уимблдоне из-за вторжения его страны в Украину, выиграл Открытый чемпионат Запада и Юга 2019 года. Пятница выглядела сильнее, чем на прошлой неделе в Монреале, в раунде из 32 поражений от Ника Киргиоса.

В полуфинале Медведев сыграет со Стефаносом Циципасом под номером 7. Циципас обыграл Джона Иснера 7-6(5), 5-7, 6-3.

«Иногда первые раунды на «Мастерсе» бывают очень тяжелыми, — сказал Медведев. «Как если бы у меня был Киргиос в Монреале. Каждая игра — это испытание, и до сих пор я отлично справлялся здесь. Обычно условия здесь очень похожи на US Open, и когда я здесь хорошо выступаю, я Пока хорошо играю на Открытом чемпионате США, похоже, так оно и есть».

Несеяная американка Мэдисон Киз, также победившая в турнире 2019 года, вышла в женский полуфинал, одержав победу со счетом 6-2 6-4 над чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной. Киз не проиграла ни одного сета в четырех матчах, включая ее сюрприз от Иги Святек, сеяной в 1/8 финала.

Киз сыграет с двукратной чемпионкой Уимблдона Петрой Квитовой, которая обыграла Аглу Томлянович со счетом 6-2 6-3. Квитова без рейтинга, занявшая 28-е место, станет третьей подряд претенденткой Киз с титулом Большого шлема на ее счету.

«Я думаю, что это именно то, чем является теннис», — сказал Киз. «У нас есть много игроков без рейтинга или (с низким рейтингом) подростков, которые весь год плакали и до сих пор, на мой взгляд, являются лучшими игроками или бывшими чемпионами. Я просто не думаю, что есть легкая ничья, даже если вы не играй игроком номер один. 1 или 2».

Арина Соболенко с шестым номером обыграла Шуай Чжан со счетом 6-4, 7-6 (1).