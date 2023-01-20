Даниил Медведев прокомментировал Новаку Джоковичу после вылета России с Открытого чемпионата Австралии | теннис | спортивный

Даниил Медведев сравнил Себастьяна Корду с Новаком Джоковичем после вылета из Открытого чемпионата Австралии в третьем круге в пятницу. Россиянин, финалист Мельбурна в 2021 и 2022 годах, обслуживался Кордой в сетах подряд после того, как обыграл его от начала до конца.

«Самое сложное [thing] После своего поражения Медведев объяснил, что сильно бьет по мячу. «Возможно, он один из сильнейших нападающих. К тому же, он очень рано берется за дело. Есть и другие парни, которые так играют, но они пропускают больше, чем он. И он не сильно промахивался».

«Его игра, да, немного отличается от всех остальных, потому что он такой агрессивный и так рано забирает мяч. Может быть, немного как у Новака. красиво и так».

Медведев с самого начала находился под давлением своего американского соперника и проиграл на своей первой подаче. Корда еще четыре раза прерывал подачу седьмой ракетки мира на протяжении всей встречи и сохранял самообладание в двух периодах, чтобы выиграть матч со счетом 7–6, 6–3, 7–6 (4).

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