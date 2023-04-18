Даниил Медведев раскритиковал соперника после эпического рукопожатия в Монте-Карло

Даниил Медведев (слева) возобновил словесную войну с Александром Зверавом после поражения от Хольгера Рона на турнире Monte Carlo Masters. Фото: Гетти

Русский Большой теннис Суперзвезда Даниил Медведев вернул его Александру Звереву после того, как его немецкий соперник назвал его «одним из самых несправедливых игроков в мире». Медведев победил Зверева в 1/8 финала турнира Monte Carlo Masters, прежде чем выбыл в четвертьфинале турнира на грунтовом корте датчанином Хольгером Роном.

Медведев, спасший два матчбола, когда обыграл Зверева В предыдущем раунде он пожаловался рефери на то, что его отвлекла толпа в конце первого сета. В конце концов, он проиграл Рону со счетом 6-3, 6-4, прежде чем в решающий момент в сети разжечь постоянную вражду со Зверевым.

‘позорный’: Теннисный мир был возмущен бэкфлипом WTA Tour Китай

‘облажался’: Новак Джокович попал в «ужасную» полемику о судействе

Россиянин пожал Рону руку в сетке после поражения по сетам, прежде чем пошутить, что проиграл, потому что датчанин «нечестно сыграл». Комментарий Медведева был явным ударом по Звереву, который оплакивал ряд очевидных игровых выходок Медведева после поражения от россиянина.

«Он один из самых несправедливых игроков в мире», — сказал Зверев о россиянине. «Он пытается делать все, когда отстает. Он делал это в Индиан-Уэллсе, он делал это и здесь».

Зверев, который также проиграл Медведеву в Индиан-Уэллсе, столкнулся с проблемами из-за нескольких перерывов в туалете, сделанных россиянином во время матча в Монте-Карло, а также из-за странного инцидента, когда Медведев пытался удалить сетку. «Я очень серьезно отношусь к честности и спортивному мастерству, а у него, к сожалению, всего этого не было», — сказал Зверев после ледяного рукопожатия после парного матча в Монте-Карло.

«Соперничество у нас невероятное. Мы играли друг с другом так много раз, но одна из причин, по которой Роджер и Рафа были так популярны и их соперничество так ценилось во всем мире, заключается в том, что они всегда были справедливы друг к другу. К сожалению, этого нельзя сказать о нем, и это просто позор». Реально для меня как для спортсмена».

История продолжается

После поражения от Рона в четвертьфинале Медведева спросили о записке для рукопожатия датчанину и его отношении к комментариям Зверева. Россиянин уверял, что дружит с большинством участников ATP Tour, за исключением немца, который посоветовал ему посмотреть в зеркало, прежде чем критиковать других игроков.

Даниил Медведев ответил после комментариев Александра Зверева

«Во-первых, я честно думаю, что с 90 игроками в туре я большой друг», — сказал он. «Поэтому я обычно чувствую себя плохо, когда что-то происходит на корте, и, скажем так, я не играю честно, потому что я знаю, что иногда это не так».

[Но Зверев]живет в своем мире. У меня уже было человек пять игроков в раздевалке, которые подошли ко мне и сказали: «Да ладно, Даниил, почему ты такой несправедливый?», — пошутил Медведев.

«Когда он проигрывает, мы можем найти около 25 его интервью, в которых он говорит какие-то странные вещи… Когда он говорит, что кто-то несправедлив, ты такой: «Окей, круто». Посмотри на себя в зеркало».

Между Даниилом Медведевым (на фото справа) и Александром Зверевым во время матча на «Мастерс Монте-Карло» любви не было. (Изображения: TennisTV)

Медведев говорит, что ему «все равно» на очевидную неприязнь Зверева к нему, но указал, что ему, возможно, придется нанести визит немцам в раздевалке, если он продолжит словесные нападки. Медведев добавил: «Меня это ничуть не разочаровывает, но опять же, если через неделю он будет говорить: ну, я приду к нему в раздевалку и скажу: «Давай обсудим, что не так».

«Скажи мне, я скажу тебе, и, может быть, мы больше никогда не поговорим и станем врагами или что-то в этом роде. Но в данный момент мне все равно».

Медведев увеличил счет 2:2 в четвертой партии второго сета, но в отчаянии ударил ракеткой о землю после поражения в матче и не смог выйти в шестой подряд финал в этом году. Россиянин выиграл четыре титула в 2023 году, а Рон стремится выиграть свой первый титул в этом году.

Затем 19-летний датчанин сыграет с 21-летним итальянцем Янником Синнером, который пережил победу Джоковича над Лоренцо Мусетти со счетом 6:2, 6:2 в четвертьфинале сборной Италии. Действующий чемпион Стефанос Циципас проиграл в Монте-Карло, проиграв со счетом 6-2 6-4 американцу Тейлору Фрицу.

Это означает, что три лучших посева теперь выбывают из турнира на грунтовых кортах после того, как 22-кратный чемпион Большого шлема Джокович был нокаутирован в третьем раунде. Грек Циципас, занявший второе место, — двукратный чемпион Монте-Карло — никогда не участвовал в соревнованиях против Фрица, который впервые попал в четверку последних на турнире Masters.

с ААП

Подписка на новости Оцените самые большие спортивные новости недели.