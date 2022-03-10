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Даниил Медведев, россиянин, занимающий первое место в мире, сказал, что хочет продвигать свой вид спорта, но не уверен, сможет ли он играть

10 марта, 2022
Boleslava Sokolova

Первая ракетка мира России Даниил Медведев сказал, что не уверен, что ему разрешат продолжать играть, но хочет продвигать свой вид спорта.

ATP и Женская теннисная ассоциация осудили российское вторжение в Украину в совместном заявлении на прошлой неделе, запретив российским спортсменам участвовать в командных соревнованиях и постановив, что отдельные лица могут участвовать в туре, но не под именем своего флага или страны.

Медведев, который должен сыграть в Индиан-Уэллсе, первом турнире Masters в этом году, сказал: «Всегда сложно говорить на эту тему, потому что я хочу играть в теннис, я играю в разных странах.

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«Я хочу продвигать свой вид спорта, я хочу продвигать то, чем я занимаюсь в своей стране, и сейчас ситуация такова, что это единственный способ, которым я могу играть».

На вопрос, может ли запрет на игроков распространяться на отдельных лиц, 26-летний футболист сказал: «Мы никогда не знаем наверняка — некоторые виды спорта приняли такое решение, особенно с учетом того, что я думаю о командных видах спорта.

«Теннис, пожалуй, один из самых индивидуальных видов спорта в мире. Все живут в разных местах».

В беседе с российскими СМИ РИА Новости Медведев сказал, что надеется, что запрет носит временный характер, и ждет момента, когда российские спортсмены смогут нести флаг рядом со своим именем.

Белоруска Арина Соболенко, которой также запрещено играть под своим национальным флагом, заявила, что наденет украинскую сине-желтую ленту во время своего первого матча в Индиан-Уэллсе в субботу.

«Мне очень грустно и плохо за граждан Украины, которые потеряли свои дома на войне», — сказала она. «Но, к сожалению, это не под моим контролем. Я желаю только мира.

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«По крайней мере, мы можем играть. Я понимаю, что [why she can’t play under the Belarusian flag], но это не под нашим контролем. Нам также очень грустно и плохо из-за этой ситуации».

В отсутствие Эшли Барти и Барборы Крейсиковой Собаленко вышла на турнир в качестве лучшего посева.

Правительство Великобритании в заявлении, подписанном странами, в том числе США, подтвердило свою поддержку позиции международных спортивных организаций по запрету российских спортсменов и призвало другие ведущие спортивные организации сделать то же самое.

В заявлении содержится призыв к России и Беларуси не отмечать какое-либо спортивное мероприятие и не допускать спортсменов к соревнованиям под российским флагом, а также ограничения на спонсорство и другую финансовую поддержку, связанную с Россией.

Он также призвал международное спортивное сообщество продолжать демонстрировать свою солидарность с народом Украины, в том числе путем поддержки украинского спорта везде, где это возможно.

Международный олимпийский комитет запретил российским и белорусским спортсменам участвовать в его мероприятиях, включая зимние Олимпийские игры. Российским спортсменам также запретили заниматься легкой атлетикой, бадминтоном, греблей и греблей на каноэ.

ФИФА и УЕФА сняли российскую футбольную команду с предстоящего отборочного турнира чемпионата мира после того, как Польская футбольная ассоциация объявила, что проиграет матч против России.

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Медведев обогнал серба Новака Джоковича в мировом рейтинге и занял первое место в конце прошлого месяца.

Он первый игрок без Джоковича, Роджера Федерера, Рафаэля Надаля или Энди Мюррея, который возглавил список после Энди Роддика в 2004 году.

У него преимущество в 150 очков над Джоковичем, который не будет соревноваться в Индиан-Уэллсе или Майами в этом месяце, потому что не смог обойти правила CDC, запрещающие ему въезд в страну из-за его прививочного статуса.

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