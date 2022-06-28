Даниил Медведев сделал злонамеренное упражнение на Уимблдоне? «Не могу уйти с травы», — говорит Росси после запрета

Первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Даниил Медведев, похоже, получил неприятный опыт на Уимблдоне после того, как Всеанглийский клуб запретил всем российским и белорусским игрокам участвовать в турнире после вторжения в соседнюю Украину. Российско-украинская война идет уже 125-й день, а президент России Владимир Путин пока не проявляет никаких признаков отступления.

Даниил Медведев качается на Уимблдоне

Поскольку россиянину Даниилу Медведеву запретили участвовать в Уимблдоне-2022, он, похоже, сделал хитрый выпад против Всеанглийского клуба, разместив в своем официальном аккаунте в социальной сети фотографию, на которой он играет в гольф вместе с бывшим немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером. Он написал интересный комментарий к своему сообщению: «Нельзя покидать траву», то самое покрытие, на котором разыгрывается Уимблдонский турнир Большого шлема.

Говоря о запрете, Медведев ранее заявил: «Об этом было много разговоров. Я просто пытался следить за тем, что происходит, потому что мне не нужно принимать никаких решений. в этом замешано правительство». Это сложная ситуация, и, как и в любой ситуации в жизни, вы спросите 100 игроков, и каждый выскажет свое мнение».

У многих игроков были разные мнения, с одной стороны, такие как Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Энди Мюррей раскритиковали решение Уимблдона запретить россиянам и белорусам. С другой стороны, украинские теннисисты поддержали это решение и также надеялись, что их примеру последует Открытый чемпионат США, который недавно решил не банить игроков из этих регионов.

Уимблдон объясняет решение о дисквалификации игроков из России и Белоруссии

Приняв решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в турнире, Уимблдон выступил с подробным заявлением, в котором говорилось: «Мы участвуем в глобальном осуждении незаконных действий России и тщательно рассмотрели ситуацию в контексте наших обязанностей перед игроками, перед нашему сообществу и широкой британской аудитории как британскому спортивному учреждению. Мы также приняли во внимание руководство, изложенное правительством Великобритании в отношении спортивных организаций и мероприятий».

В заявлении добавлено: «В условиях такой необоснованной и беспрецедентной военной агрессии для российской системы было бы неприемлемо использовать в своих интересах участие российских или белорусских игроков в турнирах. Поэтому мы намерены с глубоким сожалением отказаться от участия игроков из России и Беларуси в турнире 2022 года».