Даниил Медведев требует увольнения журналиста за допрос «читеров» | Даниил Медведев

Даниил Медведев, номер два среди мужчин, попросил исключить журналиста из теннисных соревнований на Олимпийских играх после того, как его спросили о реакции на спортсменов в Китайской Республике после российского допингового скандала.

Матч прошел в зоне смешанной техники после драматической победы Медведева над Фабио Фоньини на теннисном корте Ariac с тремя сетами. Медведев сильно пострадал ранним днем ​​в Токио, при температуре 31 градус Цельсия и влажности 72%. На вопрос рефери, в порядке ли он, Медведев ответил: «Я могу закончить матч, но могу умереть – если я умру, кто возьмет на себя ответственность?»

Медведев сразу же прошел через смешанную зону. В последнем вопросе своей конференции на английском языке репортер, чей родной язык не английский, спросил его: «Несут ли спортсмены олимпийской сборной России клеймо читеров на этих Играх после скандала, и как вы к этому относитесь? ? »

Первоначально неправильно поняв вопрос, Медведев рассердился: «Я впервые в жизни не отвечу на вопрос, чувак. Тебе должно быть стыдно», – сказал он.

Затем россиянин обратился к находившемуся рядом с ним пресс-атташе и сказал, что журналиста следует удалить: «Я думаю, вам следует [remove] Его либо Олимпиада, либо чемпионат по теннису. Я не хочу больше видеть его в своих интервью. Спасибо.”

Когда журналист попытался объяснить свой вопрос, Медведев отвернулся: «Это первый раз в моей жизни», – сказал он, повторившись трижды. «Так что тебе должно быть стыдно».

Все российские спортсмены, включая Медведева, соревнуются под знаменами Олимпийского комитета России из-за серии допинговых скандалов в последние годы. Вада изначально запретил Россию на четыре года, прежде чем Спортивный арбитражный суд снизил запрет на два года.

Среди прочего, им не разрешается носить или размахивать российскими флагами на своей спортивной форме, а их национальный гимн запрещено играть во время церемоний награждения.