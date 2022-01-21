Даниил Трифонов, Фабио Луизи и Dallas Symphony объединяются в Концерте Брамса

Далласский симфонический оркестр исполнил два сытных выступления без гарнира на концерте в четверг в Симфоническом центре Мейерсона. Первый фортепианный концерт Брамса был поставлен в паре с Четвертой симфонией австрийского композитора Франца Шмидта.

Гвоздем вечера стал странствующий пианист Даниил Трифонов. Он наиболее известен своим исполнением романтической русской музыки и даже писал музыку под влиянием этой традиции.

Основываясь на вечеринке в четверг, Трифонов также является знатоком романтической немецкой кухни. Он демонстрировал подчеркнутое понимание структуры концерта, органично встраивая одну фразу в другую. Его усеченные свободы всегда казались уместными.

Трифонов решительно подошел к иллюстративным эпизодам первой части. Он раскрыл другую сторону своей музыкальной индивидуальности в замедленной съемке, передавая нежные хоровые текстуры с жемчужным оттенком.

В конце концов, он проявил стальную сдержанность в барочном контрапункте и легко избавился от случайного бума. С виду он сделал красивую версию Баха. Джису, радость человеческого желания.

Оркестр под управлением музыкального руководителя Фабио Луизи помог многим изменить настроение. А вот у Трифонова и музыкантов DSO иногда возникали проблемы с координацией. Эти вещи, вероятно, улучшились бы, если бы Трифонов много искал Луизи.

Российский пианист Даниил Трифонов исполняет Первый фортепианный концерт Брамса с Далласским симфоническим оркестром в Симфоническом центре Мерсона в Далласе, 20 января. (Ребекка Слезак/штатный фотограф)

Шмидт, живший с 1874 по 1939 год, добился больших успехов в своей карьере. Но он был непопулярен в середине 20-го века отчасти потому, что его консервативный тональный стиль казался все более устаревшим. Его музыка остается малоизвестной за пределами Австрии и Германии, хотя Четвертая симфония, написанная в 1933 году, время от времени появляется в американских программах.

45-минутная симфония изображена как память о его 30-летней дочери, умершей при родах, в одном непрерывном движении с четырьмя отдельными частями. Большая часть музыки трагична и безжалостно напряженна. Анимация скерцо представляет собой главное исключение.

Чемпионка творчества Шмидта, Луиза записала все симфонии композитора, помимо ораторского искусства, Книга с семью печатями (Книга с семью печатями.

Луизи оказался страстным сторонником симфонии, приведя как можно более веские аргументы в пользу несколько утомительного произведения. Он со временем выстраивал пассажи в их эротической кульминации, прежде чем быстро снять напряжение. Он также внес смелые изменения в темп, и оркестр внимательно следовал его указаниям.

Был подчеркнут индивидуальный вклад Трумпетера. Рассел Кэмпбелл, английский трубач Дэвид Мэтьюз и виолончелист Теодор Харви и Скилл.

Тем не менее, произведение оставалось трудным предложением. Бесцельно тянутся длинные зигзаги, между частями часто повторяются мелодии. Если концерт Брамса — образец краткости, то симфония Шмидта — образец многословия.

Детали

19:30 20–22 января и 15:00 23 января в Merson Symphony Center, 2301 Flora Street, от 34 до 180 долларов. Видеотрансляция будет доступна 1 февраля. Выпускной первый $ 10; Сезонный абонемент 125 долларов. 214-849-4376, dallassymphony.org.