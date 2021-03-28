Даниэль Медведева: новые усы могут появиться не после Майами, Sports News

Новый номер два в мире мужского тенниса выглядит по-новому, что соответствует его рейтингу, но россиянин Даниэль Медведев не уверен, как долго он будет держать усы на Miami Open.

Медведев сменил Рафаэля Надаля на втором месте на прошлой неделе, став первым игроком, не считая испанского Роджера Федерера, Новака Джоковича и Энди Мюррея, занявшим первое и второе место после Лейтона Хьюитта в июле 2005 года.

Он прибыл во Флориду с новыми усами для участия в турнире ATP Masters 1000, став посевным номером один после того, как выбыл посев 1 Джокович, чтобы проводить больше времени со своей семьей.

«В начале прошлого года я снимал, и они летали, чтобы сделать снимок, и на несколько минут оставили усы», – сказал Медведев репортерам после пятничной победы над тайваньским Йен-Сюнь Луо.

«Я подумал:« Это не так уж плохо ». Это было немного по-другому, потому что у них есть бритвы и специальные вещи. Так что я думаю, что они выглядели лучше. С того времени я всегда думал:« Что ж, когда-нибудь я сделай это ради удовольствия от турнира One или чего-то в этом роде ».

«Так что, может быть, после Майами я их нокаутирую, но в этом турнире все будет так, и давайте посмотрим, что говорят люди».

Медведев вышел в свой второй крупный финал на Открытом чемпионате Австралии в прошлом месяце после 20 матчей, в которых он выиграл титулы на Paris Masters, финале ATP и Кубке ATP.

После приземления в двух сетах против Джоковича в Мельбурне Медведев потерпел неожиданное поражение в Роттердаме, прежде чем выиграть титул в 10-м раунде в Марселе.

Медведев в этом сезоне забил 2-15, и только его российский соотечественник Андрей Рублев, который также занимает восьмое место в рейтинге карьеры, одержал больше побед в 2021 году.

«Я думаю, что для нас обоих здорово, что у нас все хорошо, – сказал Медведев. – Сейчас российский теннис определенно находится на подъеме, и мне это нравится».

«Мы хотим, чтобы люди больше говорили о теннисе в России. Это то, что происходит сейчас. Мы хотим, чтобы телевидение показало больше тенниса в России. Это одна из целей».