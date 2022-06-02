Дания присоединилась к оборонной политике ЕС после исторического голосования

КОПЕНГАГЕН (Рейтер) — Дания присоединится к оборонной политике Европейского Союза после референдума в среду, показали окончательные результаты, сигнализирующие о недавнем сдвиге между скандинавскими странами в сторону углубления оборонных связей в ответ на вторжение России в Украину.

Дания — единственный член Европейского Союза, который не участвует в политике блока в области обороны и безопасности. Референдум знаменует собой первый случай, когда правительству удалось отменить одно из многих исключений, сделанных на референдуме 1993 года по Маастрихтскому договору. Читать далее

Окончательные результаты показали, что почти 67% избирателей поддержали отказ от так называемой Общей политики безопасности и обороны ЕС (CSDP), что стало самой большой демонстрацией поддержки на референдуме по вопросу о ЕС в Дании. .

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Около 33 процентов избирателей выступили против.

Голосование за отмену вывода является победой тех, кто выступает за расширение сотрудничества с ЕС, в то время как противники утверждают, что оборонный пакт ЕС перегружен бюрократией и что участие Дании в военных операциях ЕС обойдется слишком дорого.

«Мы послали сигнал нашим союзникам по НАТО в Европе. Мы направили четкий сигнал (президенту России Владимиру) Путину», — заявила премьер-министр Метте Фредериксен поздно вечером в среду, когда было подсчитано большинство голосов.

«Когда Путин вторгается в свободную и независимую страну, когда Путин угрожает миру и стабильности, мы все сближаемся», — сказал Фредериксен.

Хотя этот результат не будет иметь значительных практических последствий для Европейского Союза, он будет положительно воспринят в Брюсселе, сказала Кристин Ниссен, исследователь из Датского института международных исследований.

«Это часть текущей тенденции, когда страны становятся ближе друг к другу», — сказал Ниссен агентству Reuters.

В ходе исторических изменений в политике Швеция и Финляндия в этом месяце решили подать заявку на членство в НАТО, а Дания и Германия уже пообещали резко увеличить расходы на оборону. Читать далее

Дания является одним из основателей НАТО, но крупнейшая военная сила альянса, Соединенные Штаты, указали, что европейские союзники должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

Лидер Консервативной народной партии Сорен Баб-Поулсен сказал: «Соединенные Штаты заявили об этом очень четко. Я думаю, что более разумно участвовать в этом сотрудничестве, чем надеяться на то, что Соединенные Штаты продолжат приходить».

В рамках ОПБО Дания сможет участвовать в совместных военных операциях, например, в Сомали, Мали и Боснии и Герцеговине, и сотрудничать в получении совместных военных возможностей.

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Дополнительные отчеты Джейкоба Гроенхольта Педерсена и Николая Скидсгаарда; Монтаж Чидзу Номияма и Грант МакКолл

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