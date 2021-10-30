Economy

Данные показывают, что поток российского природного газа в Германию через Польшу прекратился.

30 октября, 2021
Marfa Fedoroa

Файловая фотография из архива Reuters логотипа российского газового гиганта «Газпром» на доске на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в России 6 июня 2019 г. (Reuters) / Максим Шеметов / ФАЙЛОВОЕ ФОТО / ФАЙЛОВОЕ ФОТО

МОСКВА (Рейтер) – Поставки российского природного газа по трубопроводу Ямал-Европа через Польшу в Германию были остановлены в субботу, но российский “Газпром” заявил, что запросы европейских потребителей выполняются, как показали данные немецкого оператора газопровода.

Россия отправляет газ в Западную Европу несколькими способами, в том числе через Беларусь и Польшу, используя трубопровод Ямал-Европа, пропускная способность которого составляет 33 миллиарда кубометров в год.

Согласно данным немецкого агентства Gascad, в начале субботы потоки воды остановились на немецком измерительном пункте Мално, который находится на границе с Польшей.

Российский газовый гигант “Газпром” (GAZP.MM) заявил, что заказы клиентов в Европе выполняются. В нем добавлено, что колебания спроса на российский газ зависят от «реальных потребностей» покупателей.

Представитель контролируемого государством польского газового гиганта PGNiG (PGN.WA) заявил, что потоки с востока были намного ниже, чем обычно, но Польша по-прежнему получала платежи в соответствии со своим контрактом.

За экспортными потоками российского газа внимательно следили, поскольку цены на газ в Европе росли на фоне восстановления экономики и низких запасов.

Международное энергетическое агентство и некоторые европейские законодатели обвинили “Газпром” в недостаточных усилиях по увеличению поставок природного газа в Европу, но российская компания заявила, что выполняет свои контрактные обязательства.

Соглашение о транзите газа между Россией и Польшей истекло в прошлом году, но «Газпром» может зарезервировать пропускную способность трубопровода на аукционах.

На последнем аукционе 18 октября «Газпром» зарезервировал около 32 млн кубометров в сутки, или 35% от общей дополнительной мощности, предоставленной газовой системой польского оператора для транзита через пункт пропуска Кондратки на ноябрь. Подробнее

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(Обложка) Владимира Солдаткина (Дополнительный репортаж) Анны Купер и Алан Шарлиш в Варшаве Сочинение Марии Кисиловой Редактирование Хелен Поппер и Дэвид Холмс

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