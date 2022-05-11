Данные показывают, что спрос на российский газ через основной транзитный пункт Украины падает до нуля

(Рейтер) — Кандидаты на транспортировку российского газа через Украину в пункте пропуска Сухрановка 11 мая упали до нуля, показали данные украинского оператора газопровода в среду после того, как Киев предупредил о прекращении поставок по маршруту.

Украина заявила во вторник, что приостановит потоки газа через транзитный пункт, по которому, по ее словам, транспортируется около трети топлива, транспортируемого по трубопроводу из России в Европу через Украину, обвинив в этом Москву и заявив, что она переместит потоки в другое место. Прочитайте больше

Газопровод проходит через пункт Сухрановка через Луганскую область Украины, часть которой находилась под контролем пророссийских сепаратистов.

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Украинский оператор газопровода ГТСУ заявил, что прекратит поставки по этому маршруту со среды, объявив о «форс-мажорных обстоятельствах» — положение, которое применяется, когда компания подвергается воздействию чего-то, что находится вне ее контроля.

Но «Газпром» (ГАЗП.ММ), подконтрольный Кремлю и обладающий монополией на экспорт российского газа по трубопроводу, заявил, что «технологически невозможно» перенаправить все объемы на точку перемычки Суджа на запад, как предлагало ГТСУ.

Данные показали, что запросы на транспортировку российского газа в Европу через территорию Украины на пункте пропуска Судга в среду составили около 72 млн кубометров.

Во вторник общий поток российского газа через Украину в Европу составил 95,8 млн кубометров.

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Кристофера Кушинга и Эдмунда Блэра

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