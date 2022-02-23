Дантон, который много лет преподавал балет, умер в возрасте 102 лет.

ПЕТАЛ, штат Миссисипи. (AP) — Генри Дантон, который работал артистом балета и учителем международного класса до переезда в Миссисипи в конце своей жизни и продолжал преподавать даже в возрасте 100 лет, умер 9 февраля, по данным похоронного бюро. . . Ему было 102 года.

а празднование Из жизни Дантона 20 марта в Театре балета Южной Миссисипи в Хаттисберге.

Родившийся Генри Дэвид Бойлоу Даун в Бедфорде, Англия, он взял Дантон в качестве своего сценического псевдонима. Он начал свою танцевальную карьеру в 1940 году. По словам Лондона Королевский оперный театр Он регулярно выступал во время и после Второй мировой войны с балетом Сэдлера Уэллса, который позже стал Королевским балетом. Он танцевал в оригинальной постановке Фредерика Эштона «Симфонические вариации» с труппой в 1946 году.

Дантон танцевал с гастрольными группами по Европе, Австралии, Азии и Южной Америке, а также выступал с такими труппами, как балет Парижской оперы и Национальный балет Австралии.

Он работал с национальными балетными труппами Венесуэлы и Колумбии и преподавал в нескольких местах, включая Колледж Сары Лоуренс, Центр современного танца Марты Грэм и Джульярдскую школу в Нью-Йорке.

То Хаттисберг в Америке Она сообщила, что Дантон переехал в Петал, штат Миссисипи, в 1990-х годах, потому что вел более медленный образ жизни. Он преподавал балет в Hattiesburg, Petal, Columbia, Laurel и иногда в Belhaven College в Джексоне.

В 2020 году Комиссия по искусству Миссисипи присудила ему награду. Губернаторская премия в области искусства Прожить всю жизнь в танце.

Дантон сказал, что влюбился в балет, когда увидел последнее выступление русской труппы в лондонском Ковент-Гарден перед началом Второй мировой войны. Во время войны, сказал Дантон, профессиональные танцоры, застрявшие в Лондоне, организовали Small Allied Ballet to Thoroughbreds и просуществовали всего несколько недель. Он также начал танцевать балет Сэдлера Уэллса и международный балет и бросил Дантона.

«Это было так нелепо. У меня было 18 месяцев тренировок, и я танцевал главные роли с ведущей балериной», — сказал Дантон американскому изданию Hattiesburg American. в 2019 году .

Когда ему было 100 лет, Дантон вернулся в Англию и получил серебряную медаль на Международном конкурсе артистов балета Жене, который он выиграл в 1942 году.

Во время войны серебра не было. Все было использовано для боеприпасов и военных действий, так что ничего не было доступно», — Дантон. Он сказал Би-би-си В 2019 году. «Когда я ее выиграл, мне прислали записку, в которой говорилось: «Вы получите медаль, когда металл будет доступен. «И мне пришлось так долго ждать этого».