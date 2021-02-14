Дань Всевышнему Мэри Уилсон – Регистр округа Ориндж

Пару дней назад я увлекся Supremes. Затем я сделал то, что все делают сегодня, в эпоху Интернета: я зашел на YouTube, нашел музыкальное видео и погрузился в старые кадры великолепной группы 60-х, исполняющей свои лучшие хиты.

Это была страстная поездка по переулку памяти, и я уже довольно давно в сети, наслаждаясь фотографиями Дайаны Росс, Мэри Уилсон и Флоренс Баллард, исполняющих такие милые и энергичные фавориты, как «Стоп! Во имя любви» и «Любовь» Ребенка “.

Через несколько часов она случайно узнала, что певица Мэри Уилсон скончалась в тот же день в возрасте 76 лет. Миссис Уилсон была одним из первых членов группы, и эта новость вызвала у меня дрожь по спине. Время было странным. Это был конец эпохи, и мне было очень грустно.

Для меня известие о том, что мы потеряли Мэри, было личным. Несколько лет назад у меня была редкая возможность провести с ней время, когда мы случайно заехали в отель Harbour View на винограднике Марты, где мы остановились. Мы провели вместе день, и мне понравились рассказы о ее выдающейся карьере в сфере развлечений. Мы говорили о сотрудничестве в телешоу из Лас-Вегаса, а также о политике, бизнесе и путешествиях по всему миру. Мы смеялись и общались на личном и духовном уровне. Возможно, это была интуиция. Все, что я знал, это то, что он незабываемый.

Мэри была сердечной женщиной с невероятной душой и харизмой, которая соответствовала ее удивительному таланту. Музыка, которую она и ее коллеги по фильму спродюсировали для The Supremes, принесла бесчисленное количество радости миллионам людей.

В дни, прошедшие после ее смерти, я обдумывал уроки, которые мы все можем извлечь из новаторской жизни Мэри Уилсон. И многое другое.

Во-первых, времени мало. Никогда не ждите, чтобы дорожить людьми, которые делают вашу жизнь особенной. Слишком часто мы не ценим людей, которых ценим и уважаем, до тех пор, пока они не уйдут, после чего уже слишком поздно.

Совершенно необходимо, чтобы мы ценили и ценили время, которое мы проводим с уникальными людьми, которые делают этот мир более красивым, счастливым и радостным благодаря своим дарам, данным Богом. Музыка обладает способностью выходить за рамки, создавать связи между людьми и поднимать нас в те моменты, когда мы больше всего в этом нуждаемся.

Когда жизнь кажется мрачной, а будущее мрачным, часто все, что нам нужно, – это вдохновляющая лирика и броская нота, чтобы изменить ситуацию. В моменты величайшей радости мы выражаем свое счастье через праздник музыки, универсальный язык. Смерть Мэри напомнила мне об этом.

Смерть Мэри также является ярким напоминанием о том, что глобальное влияние Америки происходит не только от нашей демократии и наших национальных принципов. Наше глобальное влияние также основано на гениальности наших сотрудников. Ни одна страна в мире не может изменить и повлиять на жизнь, создавая развлечения.

Когда я думаю о Мэри Уилсон и наследии ее удивительной жизни, я вспоминаю, что ее талант, успех и смелая решимость прокладывать новые пути – это те элементы, которые делают Америку по-настоящему особенной. Это уникальная страна, где талантливые и умные люди могут поделиться своими талантами со всем миром, а не только со своей непосредственной аудиторией. Они могут преодолевать границы и по-настоящему поднимать людей во всем мире.

Прощаясь с Мэри, я продолжу отмечать ее наследие любви, жизни и музыки. Память о ее радостной энергии и об особом дне, который мы давно разделили с нами, навсегда останутся в моем сердце.

Чтобы отпраздновать и отпраздновать ее удивительную жизнь, я призываю вас воспроизвести один из ее компакт-дисков или вспомнить песню, написанную The Supremes на YouTube. Найдите минутку, чтобы послушать эту влиятельную и творческую женщину за работой: она вызовет улыбку на вашем лице, когда вы столкнетесь с прошлым годом.

Спасибо тебе, Марьям, за прекрасный и вечный дар твоего музыкального гения. Ваше бессмертное наследие будет длиться вечно.

Армстронг Уильямс – совместный обозреватель.