Джеймс Эрл Джонс озвучивал Дарта Вейдера на протяжении 40 лет. Были сообщения о том, что художник готов закончить выражение персонажа, после чего технические специалисты Lucasfilm начали изучать варианты будущего Дарта Вейдера. Студия решила заручиться поддержкой украинского стартапа Reespeecher, который специализируется на использовании старых аудиозаписей для создания новых разговоров с помощью искусственного интеллекта.
Reespeecher и Lucasfilm изначально объединились с сериалом Disney+ «Книга Бобы Фетта», чтобы воссоздать голос молодого Люка Скайуокера.
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Впоследствии две организации также объединились, чтобы воссоздать голос Дарта Вейдера для сериала «Оби-Ван Кеноби», который дебютировал ранее в этом году. Однако для недавнего отдыха Рисбичер поручил молодому украинскому озвучиванию Богдану Беляеву записать персонажа, что было поставлено под угрозу после вторжения России в Украину.
На Джеймса Эрла Джонса повлияло техническое мастерство стартапа, которое возродило его голосование за Оби-Вана Кеноби. Джеймс также руководил игрой Дарта Вейдера в сериале, а в «Мэттью Вуде» он был крестным отцом команды. Джеймс озвучивал Дарта Вейдера в оригинальном фильме «Звездные войны» 1977 г. С годами голос Джеймса для Вейдера стал самым известным в истории кино.
Помимо Дарта Вейдера, Джеймс также озвучивал многих персонажей. Некоторые из них — Умадон («Путешествие драконов»), Император ночи («Пиноккио» и «Император ночи»), Муфаса («Король Лев») и Мартин Лютер Кинг-старший (наш друг Мартин).
вопросы и ответы
Когда вышел первый фильм «Звездные войны»?
Первый фильм «Звездные войны» вышел 25 мая 1977 года.
Каких известных персонажей, помимо Вейдера, озвучивал Джеймс Эрл Джонс?
Помимо Дарта Вейдера, Джеймс озвучивал таких известных личностей, как Муфаса, Император Ночи, и Мартин Лютер Кинг-старший.
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