Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу безопасности России (ФСБ), которая назвала женщину преступником и заявила, что после нападения она сбежала в Эстонию.

«Мы не имеем никакого отношения к убийству этой женщины — это дело рук российских спецслужб», — заявил в понедельник в интервью украинскому телевидению секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов.

«Еще раз подчеркиваю, что наши частные службы не имеют к этому делу никакого отношения», — сказал он.

Дугина, редактор российского дезинформационного сайта, погибла в результате взрыва бомбы, заложенной в машине, за рулем которой она находилась, на окраине Москвы в ночь на субботу.

Федеральное агентство безопасности заявило, что нападавшей была украинка, прибывшая в Россию 23 июля с малолетней дочерью, сообщает ТАСС. В субботу они посетили подмосковный фестиваль, где Дугина была почетным гостем.

«Преступники использовали Mini Cooper для слежки за журналисткой», — сообщило ТАСС со ссылкой на ФСБ, добавив, что женщина снимала квартиру в Москве в том же доме, в котором живет Дугина.

После подрыва дистанционно управляемой взрывчатки, заложенной в Toyota Land Cruiser Prado в Догине, ФСБ заявила, что женщина и ее дочь ехали через Псковскую область в Эстонию, поездка длилась почти 12 часов.

CNN не может самостоятельно проверить утверждения ФСБ, на которые ссылается сообщение ТАСС.

Полиция и пограничники Эстонии заявили в понедельник, что делятся информацией о пересечении границы только «в случаях, установленных законом», а не из-за обвинений России в СМИ.

Представитель агентства Райан Киске также сообщил CNN по электронной почте, что пограничники «не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу».

В МИД Эстонии заявили, что не могут комментировать ситуацию, и направили запросы в министерство юстиции и погранохраны страны.

Михаил Подолак, ключевой советник президента Украины Владимира Зеленского, заявил в понедельник, что обвинения ФСБ отражают «воображаемый мир», в котором процветает российская пропаганда.

Сырая пропаганда живет в мире фантазий: [Ukrainian] Женщине и ее 12-летнему ребенку «поручили» взорвать машину публициста «Догина». Удивительно, но «эстонскую визу» нашли не сразу.

В понедельник представитель украинской военной разведки Андрей Юсов назвал обвинения России «фальшивыми».

«Это ложь, что к этому причастна Украина. Это ложь, что к этим событиям причастна Национальная гвардия Украины. Национальная гвардия выполняет свои законные задачи на территории Украины», — говорится в заявлении Юсова.

Затем Юсов переложил ответственность за взрыв на Россию, заявив: «Это похоже на выяснение отношений внутри России. И Дугин, и его дочь — маргинальные фигуры и не представляют интереса для Украины».

Отец Дугиной, Александр Дугин, является видным русским националистом, которому приписывают роль архитектора или «духовного наставника» вторжения президента Владимира Путина в Украину.

Отец и дочь попали под санкции США и Великобритании за их работу по дестабилизации Украины.

Наказание Минфина США В марте Дугина в качестве главного редактора дезинформационного веб-сайта United World International, который, как он утверждал, принадлежит союзнику Путина Евгению Пригожину, разослал сообщения о том, что Украина «погибнет», если ее примут в НАТО.

Считается, что за этим стоял Пригожин, известный как «повар Путина». Агентство интернет-исследований (ИРА) Печально известный связанный с Кремлем завод по производству троллейбусов обвиняется во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

Великобритания в июльском документе, предоставленном Управлением по осуществлению финансовых санкций, описала Дугину как «постоянного и известного участника дезинформации об Украине и российском вторжении в Украину на различных онлайн-платформах».

В понедельник Путин выразил соболезнования семье Дугиной, назвав ее смерть «диким и подлым преступлением».

«Журналист, ученый, философ и военный корреспондент, верно служивший народу и Отечеству, уже доказал, что значит быть патриотом России», — говорится в заявлении Путина, опубликованном на кремлевском канале в Telegram.