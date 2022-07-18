Дарья Касаткина предстает лесбиянкой и критикует российскую позицию в отношении гомосексуализма

Российская теннисистка Дарья Каткина объявила, что она лесбиянка, и рассказала, что у нее есть девушка. В видео, опубликованном в понедельник (18 июля), Касаткина также раскритиковала Россию за ее позицию в отношении гомосексуализма.

Во время разговора с российским блогером Витей Кравченко 12-я ракетка мира впервые рассказала о своей ориентации.

Комментарии звезды российского тенниса прозвучали после того, как в понедельник российские законодатели предложили новый закон. По закону будет запрещена информация обо всех нетрадиционных сексуальных отношениях в открытом доступе.

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«Есть много тем, которые считаются более важными, чем табу, так что неудивительно. Жить в каморке, мол, бессмысленно», — рассказала она на YouTube-канале Кравченко.

«Пока вы не решите выйти на улицу. Конечно, вам решать, как вы это сделаете и много знаете. Жить в мире с самим собой — это единственное, что имеет значение», — добавила она.

Она также отдала дань уважения российской футболистке Наде Карповой, которая недавно высказалась о своей сексуальности и предстала в образе лесбиянки.

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«Мое почтение, — сказала Ксаткина. — Я была рада за нее, но это нужно знать и другим людям, особенно девушкам. Это важно для молодых людей, которые испытывают трудности в обществе и нуждаются в поддержке».

«Я думаю, важно, чтобы об этом говорили влиятельные люди из спорта и любой другой области. Это действительно помогает», — добавила она.

Ничего не упоминая и никого не отмечая, Касаткина поделилась фотографией, на которой она обнимает другую женщину.

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