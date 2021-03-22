Дарья Касаткина, умный русский антагонист

Каждый понедельник LWOT выбирает чемпиона одного из турниров предыдущей недели. На этой неделе в профиле петербургской героини Дарья Касаткина.

Дарья Касаткина – опытная российская теннисистка, занимающая 10-е место в мире. Вы вышли в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также в четвертый раунд Открытого чемпионата США. Касаткина за свою карьеру выиграла три титула WTA в одиночном разряде. Однако травмы и неполная форма способствовали ее снижению в рейтинге.

Дарья Касаткина Профиль карьеры

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Дарья Ксаткина Он родился в Тольятти Самарской области в 1000 км к юго-востоку от Москвы. Она родилась 7 мая 1997 года. Элитный вид спорта пронизывает ее вены, так как ее родители соревнуются в своих видах спорта на национальном уровне, ее мать – в легкой атлетике, а ее отец – в хоккее.

Стиль игры

Дарья Касаткина – один из основных игроков, таких как Дэниел Медведев и Энди Мюррей, которые хотят изменить темп и траекторию полета мяча, чтобы нарушить ритм соперника. Она была хитом на всех покрытиях, выиграла Чарльстон на грунте, Кубок Кремля на корте с твердым покрытием и вышла в четвертьфинал Уимблдона на лужайке. Несмотря на то, что у Касаткина отличные возможности для атаки, он также является сильным защитником. Но иногда ее ловят на том, что она слишком нерешительна и слишком зависима от своей защиты. Но в своих лучших проявлениях Касаткина – игрок с огромным потенциалом, выигравшая в своей карьере, среди прочего, Анжелик Кербер, Каролину и Возняцки.

Тренер по фитнесу

Карлос Мартинес – тренер Дарьи Касаткиной. Ранее он тренировал великого россиянина Мартинез Светлану Кузнецову.

Создана в 2021 году

Пока что в 2021 году Дарья Ксаткина показала проблески своего лучшего тенниса. После проигрыша арене Сабалинка на Открытом чемпионате Австралии по теннису она выиграла Кубок острова Филиппа в Мельбурне. Только вчера он выиграл соревнование на твердой почве в Санкт-Петербурге, победив в финале свою российскую соотечественницу Маргариту Гаспарян.

Прогноз на 2021 год

Уровень Касаткиной в 2021 году указывает на то, что она играет на более высоком уровне, чем можно было бы предположить из ее текущего рейтинга 61. Ее лучший шанс выиграть Высшую футбольную лигу – на Открытом чемпионате Франции, где более медленная колода позволяет ей использовать тяжелого форварда. дуйте в верхнем вращении, чтобы создать неожиданные углы. Учитывая ее потенциал и прошлые результаты, можно ожидать, что Касаткина вернется в топ-30 в первом полугодии и займет 15-е место к концу года. В ее арсенале много оружия, чтобы попасть в топ-30. Мы в LWOT с нетерпением ждем, как Касаткина будет прогрессировать в течение года.

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