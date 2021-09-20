Дата выпуска iOS 15 была сегодня: все, что вам нужно знать, прежде чем обновлять свой iPhone.

Apple / скриншот Сары Тью / CNET



Эта история является частью Событие Apple, наше полное освещение последних новостей от Apple.

Пришла iOS 15 от Apple. После Apple iPhone 13. событие На прошлой неделе об этом сообщил технический гигант. iOS 15 будет доступна для бесплатной загрузки. Понедельник, вместе iPad 15. На этом мероприятии мы также увидели Четыре модели iPhone 13А также Новые iPad и Apple Watch серии 7 Все впервые.

Не путать с Выпуск iOS 14.8 на прошлой неделе, в котором решена проблема безопасности, в iOS 15 добавлены новые функции для нескольких поколений iPhone.

Мы впервые познакомились с обновлением iOS 15 от Apple на виртуальной машине компании. Всемирная конференция разработчиков В июне за ним последует бета-версия для разработчиков, а затем – публичная бета-версия. (Здесь Как скачать iOS 15 сейчас, Почему Вы можете подождать, чтобы загрузить iOS 15, А также Как проверить, может ли ваш телефон работать под управлением iOS 15.)



А теперь играй:

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Хотя мы увидели много новых функций, появившихся этой весной и летом с iOS 14.5 и iOS 14.6 А также iOS 14.7, в том числе возможность Разблокируйте свой iPhone Использование Face ID в маске, Запретить приложениям отслеживать вас в рекламных целях и Выберите один из четырех голосов для SiriiOS 15 добавляет больше. Новые функции iOS 15 включают возможность Начать звонки FaceTime с пользователями AndroidА также Легче поделиться в iMessage А также Лучшие направления на картах. Продолжайте читать, чтобы узнать все, что мы узнали об iOS 15 на данный момент, в том числе, когда она будет выпущена в целом, как ее загрузить, а также о некоторых из самых важных новых функций.

Дата выхода iOS 15: 20 сентября.

Apple, как обычно, впервые представила iOS 15 на своей ежегодной конференции разработчиков 7 июня. Новая операционная система была впервые доступна разработчикам для тестирования и стала доступна для загрузки в виде общедоступной бета-версии 30 июня.

На мероприятии, посвященном iPhone 13 14 сентября, Apple объявила, что iOS 15 будет доступна для бесплатной загрузки в основном 20 сентября.

Это соответствует обычному шаблону выпуска iOS от Apple, при этом программное обеспечение обычно прибывает в течение недели после запуска iPhone.

А если вы держите один и тот же iPhone с 2015 года или позже, вы, вероятно, сможете получить iOS 15. От Apple. iOS 15 доступна на iPhone 6S И каждый iPhone и не только.

iOS 15 Новые функции



Яблоко



Вот некоторые из основных новых функций iOS 15, которые были представлены на WWDC 2021. (Вот обзор Все новые функции iOS 15.)

Обновления FaceTime: пространственное аудио, поддержка Android и Windows

FaceTime будет представлен пространственный звук Чтобы голоса людей звучали так, как будто они исходят от их местоположения на экране, делая ваши видеочаты естественными и реалистичными. FaceTime также начнет выглядеть как Zoom, позволяя вам видеть всех участников в представлении сети, планировать звонки и делиться ссылками на звонки, к которым можно получить доступ через браузер На устройствах Google Android и Microsoft Windows.

Подробнее: Забавная идея свидания FaceTime: попробуйте новую функцию Apple SharePlay в iOS 15



А теперь играй:

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WWDC21: iOS 15 и все ее лучшие функции

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Функции обмена iMessage

iOS 15 добавляет некоторые Новые функции обмена iMessage Для фотографий, новостных статей и плейлистов. Когда друг отправляет вам несколько фотографий через iMessage, они появляются в динамическом коллаже, который позволяет прокручивать или нажимать на них, чтобы просмотреть всю коллекцию в приложении «Фотографии». Если вы хотите получить доступ к тем же фотографиям позже, вы найдете их в новой папке «Доступные вам», а также в сочетании с избранными фотографиями и воспоминаниями. Вы также найдете новостные статьи и плейлисты, к которым предоставлен доступ в iMessage, на новых вкладках «Доступные вам» в приложении «Новости» и в Apple Music.

Обновление Apple Maps: 3D-данные улиц, пешеходные маршруты в дополненной реальности и предупреждения о погоде

Apple Maps обновляется С дополнительными данными о высоте, цветами дорог, маршрутами проезда, разнообразными наклейками, трехмерными ориентирами и улучшенным ночным режимом. Что касается общественного транспорта, вы также можете прикрепить ближайшие остановки общественного транспорта и информацию о них к своему iPhone и Apple Watch и получать автоматические обновления и уведомления, когда вы едете и приближаетесь к своей остановке. Во время пеших прогулок новая функция дополненной реальности позволяет сканировать близлежащие здания в этом районе с помощью камеры iPhone, чтобы определить их точное местоположение и получить более точные пешеходные маршруты, которые также отображаются в дополненной реальности.

Карты также могут анализировать предупреждения о погоде на предлагаемых маршрутах в iOS 15. Redditor Крис, который заметил обновление в iOS 15 beta 3, говорит, что Карты сообщат вам, если во время вашей поездки будут ливневые наводнения, и предложат альтернативные способы избежать суровой погоды. Хотя другие типы погодных предупреждений не были упомянуты в сообщении ChrisSDreiling, будет интересно посмотреть, будут ли добавлены дополнительные погодные предупреждения до публичного выпуска iOS 15.

Селфи с распознаванием лиц для проверки цифровых удостоверений личности в кошельке

в WWDC Этой весной Apple объявила, что добавит поддержку ID в приложение Wallet в iOS 15, что позволит вам носить с собой цифровые копии государственных идентификационных карт, таких как Ваши водительские права на вашем iPhone. Функция ID отсутствует в первоначальном выпуске iOS 15, и до сих пор неясно, как именно она будет работать. (Я также буду Только для пользователей из США.) в соответствии с Код открытия 9to5Mac В iOS 15 beta 4 для разработчиков Apple может использовать селфи с распознаванием лиц для проверки ваших цифровых идентификационных карт, когда вы добавляете их в свой кошелек. некоторые банковские приложения Уже используйте эту функцию проверки фотографий для аутентификации пользователей, когда они входят в систему с новых устройств.

Как скачать iOS 15?

Теперь, когда iOS 15 стала общедоступной, вы, вероятно, получили уведомление от Apple о том, что вы можете выполнить обновление. Или вы можете сделать это вручную, перейдя в Приложение настроек > Общее > обновление системы В разделе “Также доступно” коснитесь Перейти на iOS 15.

Если вы уже установили бета-версию iOS 15 на свой телефон, вы можете Удалите его перед загрузкой финальной версии из операционной системы. Вот почему ты этого хочешь Подождите перед установкой полной версии iOS 15.

Подробнее здесь Все, что вам нужно знать об iPhone 13. Вы также можете взглянуть на Крутые новые функции WatchOS 8А также Лучшие особенности macOS Monterey и убедитесь Если ваш компьютер совместим с новой macOS.