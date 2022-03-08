Дата выхода Русская кукла 2 сезон и последние обновления

Да, это должно произойти снова!

Второй сезон «Русской куклы» ждали уже давно. Комедия с временными эпизодами возвращается на Netflix со вторым сезоном. Наташа Лионн готовится вернуть свое безумное «я» на наши экраны в финальном сезоне одного из самых ожидаемых сериалов апреля 2022 года.

Поскольку в первом сезоне «Русских кукол» убивают и влюбляются в Наташу все больше людей, во втором сезоне наверняка будет двойное убийство и отличное выступление. Вот все, что вам нужно знать о втором сезоне «Русской куклы».

Когда выйдет второй сезон «Русской куклы»?

Второй сезон «Русской куклы» вернется снова 20 апреля 2022 г. Небольшой праздник для любителей 4/20 *подмигнуть*. Один из самых ожидаемых сериалов дебютировал в 2019 году, заставив всех фанатов ждать, когда Надя вернется навсегда и отправит нас в путешествие.

Все фанаты, которые смотрели первый сезон «Русской куклы», ждали выхода второго сезона, но мы все знаем, что пандемия сильно повлияла на нас. Наконец, до второго сезона остался всего месяц, и мы можем официально с нетерпением ждать скорого путешествия в мультивселенную Нади.

Русская кукла 2 сезон: трейлер

Поскольку Netflix сделал утро вторника особенным, объявив о втором сезоне «Русских кукол», они позаботились о том, чтобы взволнованно прыгнуть и насладиться последним сезоном.

Netflix выпустил тизер последнего сезона, поскольку он отправляет нас в короткую поездку с Надей. В тизере показано, как Надя едет в метро, ​​спит и просыпается в другом измерении, когда она находится в путешествующем поезде, который везет ее в экзотические места. Триповый юмор — это все, к чему мы готовим наши ожидания.

Ожидаем ли мы тех же актеров во втором сезоне «Русской куклы»?

Финал первого сезона, в котором Надя и Алан, наконец, вырываются из своей временной петли, чтобы устроить небольшое шоу в Нижнем Манхэттене и называют это решением, но это еще не конец. Надя играет главную роль в тизере второго сезона. Однако создатели шоу подтвердили, что Надя никогда не покинет шоу. Вы в любом случае будете сердцем русской матрешки.

На недавней фотографии, размещенной Наташей Лионн в ее Instagram, говорится, что весь актерский состав вернется, включая Чарли Барнетта в роли Алана, Грету Ли в роли Максин и Ребекку Хендерсон в роли Лиззи.

Также будут пополнения в актерском составе. Энни Мерфи из Schitt Creek присоединилась ко второму сезону. Известность Карточного домика Кэролайн Мишель Смит также появляется во втором сезоне.

Вот ты где! Там у вас есть все детали, которые наверняка поднимут вам настроение перед вторым сезоном Русской Куклы!