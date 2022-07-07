Дата выхода 8 серии 3 сезона Мальчики, время, сюжет, актерский состав и финальный трейлер

Конец только в поле зрения Мы идем к финишу мальчики Сезон 3 с несколькими мучительными психологическими фрагментами, которые накапливаются, чтобы создать сундук с взрывоопасными сценариями и отомстить, как реализованную, так и нереализованную.

Предпоследний эпизод прошлой недели привел к нескольким тревожным событиям, когда Солдат, Мясник и Хьюи пытаются выследить старого товарища по команде Payback по имени Mindstorm, а Black Noir вернул несколько ужасающих воспоминаний в заброшенной пиццерии Buster Beaver. экзотический штрих. Трио с осьминогом, Энни крадет V-лодку Кимико, а бедный Билли Батчер переживает ужасные воспоминания о своем жестоком и трагическом детстве.

Черный Нуар сталкивается со своим болезненным прошлым в пиццерии Бастера Бивера Студии Амазонки

В «Кто еще жив?» В отделе выяснилось, что Хоумлендер поддерживает жизнь Мейв в камере содержания, а сердце больного поезда А было заменено более здоровым Голубым Ястребом.

Затем в шоке искаженных отцовских пропорций мальчик-солдат разряжает бомбу, что он на самом деле биологический отец Родины! Сможет ли отец убить своего сына или решит объединиться с ним, чтобы нанести еще больший ущерб Воуту?

Как Кимико и Френчи, давайте в последний раз замедлим музыку и станцуем под долгожданную интригу из финала сезона этой недели, «The Instant White-Hot Wild».

когда это будет мальчики Дата выхода 8 серии 3 сезона?

мальчики Эпизод 8 сезона 3 будет транслироваться исключительно на Amazon Prime Video, начиная с пятницы, 8 июля 2022 года.

Что это мальчики Когда выйдет 8 серия 3 сезона?

Amazon Prime Video выпускает новые фильмы и телешоу в полночь по тихоокеанскому времени, то есть в 3 часа ночи по восточному поясному времени.

Сколько серий осталось? мальчики 3 сезон?

мальчики Всего в третьем сезоне было восемь серий, что сделало этот сезон финальным.

Мясник, Хьюи и Солдат возле отдаленного логова Mindstorm Студии Амазонки

Что мы можем ожидать от сюжета мальчики 3 сезон 8 серия?

У нас есть несколько серьезных разборок для финального эпизода: раскрыты крайние опасности Temp-V, Старлайт и Хьюи все еще разлучены, а Грудное молоко в ярости после того, как напал на свою невежественную бывшую жену, следующей целью станет Черный Нуар. в списке целей мальчика-солдата Мясник и Хьюи запасаются еще Temp-V из-за их рокового столкновения с Хоумлендером.

Кроме того, мы надеемся, что королева Мейв присоединится к битве, и, возможно, сын могущественного жителя Родины Райан появится, чтобы спасти чей-то день. Эй, смеем мечтать!

Кто в актерском составе? мальчики 3 сезон?

Среди вернувшихся актеров Карл Урбан (Билли Батчер), Энтони Старр (Хамлендер), Джесси Т. Грудное молоко), Эрин Мориарти (Энни/Старлайт), Чейз Кроуфорд (Глубина), Доминик МакЭллиготт (Королева Мейв), Клаудия Даммет (Виктория Ньюман), Джанкарло Эспозито (Стэн Эдгар) и Томер Капоне (Френчи).

Помимо этих знакомых лиц, 3-й сезон также наполнен множеством новых пандемий. Дженсен (сверхъестественное) изображает мальчика-солдата, версию Капитана Америки, участвовавшего во Второй мировой войне. Среди прочих Шон Патрик Флэннери (Декстер(Как Порох, Ник Вехлер)месть(как Синий Ястреб, Майлз Гастон Вильянуэва)рисование Нэнси) как Supersonic и Кристен Бут (черный сиротаи Джек ДоланМарсела) как TNT Twins Тесса и Томми.

Лори Холден (англ.Ходячие мертвецы(Он также присоединился к актерскому составу в роли Плазменной графини Кримсон, как и Катя Винтер)Декстер, Сонная Лощина) изображает русскую банду Маленькая Нина.

Есть трейлер к мальчики 3 сезон 8 серия?

Официальный аккаунт The Boys в Твиттере предоставил короткий тизер к Эпизоду 8 с изображениями Черного Нуара, затачивающего свой меч, Хьюи, делающего гуманитарное заявление, и Хоумлендера и Мясника, направляющихся к неизбежной схватке.

Будут мальчики Берете четвертый сезон?

Amazon Prime Video 22 марта 2022 года сообщила, что файл обязательно будет мальчики Четвертый сезон. Кроме того, Карл Урбан подтвердил, что съемки следующего сезона запланированы на 22 августа и будут продолжаться до конца 2022 года.

мальчики Премьера восьмой серии третьего сезона состоится на Amazon Prime Video 8 июля 2022 года.