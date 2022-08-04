Дата выхода MultiVersus Season 1 отложена, сообщает WB Games

МультиверсусWarner Bros., файтинг. Который содержит бесплатную и открытую пробную версию Это началось на прошлой неделеВ среду вечером официальный аккаунт игры в Твиттере сообщил, что первый сезон ее контента будет отложен на неустановленный более поздний срок.

Задержка также включает выпуск Морти. Рик и Морти, игровой персонаж, выпуск которого первоначально был объявлен 9 августа, начало первого сезона должно было состояться в тот же день. (Рик должен был присоединиться к игре в неуказанный более поздний срок в течение первого сезона.)

«Мы знаем, что это может разочаровать некоторых, и мы хотим заверить наше сообщество, что мы стремимся предоставлять новый и захватывающий контент, который понравится игрокам», — Player First Games. Он сказал в твиттере.

МультиверсусПредполагалось, что ранний доступ/пробный период продлится до 9 августа. Он был запущен 26 июля с Четыре персонажа разблокированы бесплатно — Супермен, Финн (из Время приключений), агат (из Вселенная Стивена) и Рейндога, совершенно нового персонажа, уникального для игры.

Тринадцать других персонажейОт Чудо-женщины до Багза Банни и Леброна Джеймса Космический джем: новое наследиеРазблокируется, выполняя задания или используя Мультиверсус В игре или с премиальной валютой каждый стоит около 7 долларов.

МультиверсусОткрытая бета-версия в настоящее время доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, ПК с Windows, Xbox One и Xbox Series X с поддержкой кросс-плея и прогресса на всех платформах.