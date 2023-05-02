Дата выхода Super Mega Baseball 4, превью: легенды MLB присоединяются к клубу

Любимая фанатами бейсбольная видеоигра, такая как Super Mega Baseball от Metalhead, должна знать что-то о любимых фанатами игроках. За последнее десятилетие студия создала десятки таких игроков для трех игр, получивших признание критиков: от Ham Slamous до Beefcake McStevens и от Joseph Broseph до Johnson Swanson. Дело в том, что все они были фальшивыми.

Хороший, супер мега бейсбол 4, По состоянию на 2 июня он наконец получил в свои руки настоящих суперзвезд MLB, во многом благодаря тому, что Electronic Arts приобрела Metalhead два года назад. Это не полное текущее членство в Ассоциации игроков MLB или какой-либо из 30 команд Национальной или Американской лиг — просто пул свободных агентов из 200 игроков, которых вы можете включить в любую из Супер Мега Бейсбол 4Кривые команды (или нет, на ваш выбор). Вместо этого они бывшие профессионалы, которые соответствуют стилю Super Mega, говорит директор студии Metalhead Скотт Дреддер.

В маркетинговой копии с объявлением во вторник упоминаются все игроки, такие как Хэнк Аарон и Бэйб Рут, а также два «идиота» из Boston Red Sox 2004 года, Джонни Дэймон и Дэвид Ортис, последний из которых был изображен на обложке игры. . Супер мега стиль. (Его партнером является вымышленный партнер по фильму «Огненный лук» — Молот Лонгбоу.)

Когда Дэвид встречает Хаммера, с разрешения Metalhead.

Изображение: Metalhead/Electronic Arts

«Пытаясь выяснить, что лучше всего подходит для игроков с лицензией Super Mega, мы ищем не просто громкие имена, мы ищем хороший набор ситуаций, эпох, которые вписываются в перспективу игрового дизайна», — сказал Дреддер. я на прошлой неделе.

«Конечно, мы ищем все эти вещи», — продолжил он. «Мы также смотрим, например, на персонажей Super Mega, игроков, которые чувствовали, что должны просто увлекаться бейсболом, верно?»

нравиться?

«Бартоло Колон — Очень сексуальный, — сказал Дреддер, его ухмылка раскрылась, как обычно бывает при произнесении имени. — Есть ли кто-нибудь более супер-мега, чем он?

ничего.

Колон — четырехкратный участник Матча звезд и обладатель премии Сая Янга в Американской лиге 2005 г. Но после 21-летней карьеры, почти полностью проведенной в Американской лиге, он перешел в «Нью-Йорк Метс». который праздновали его поклонники Как и в его хорошей асфальтовой родословной, так и в его впечатляющей внешности, которая варьировалась от Глупый фарс к Зал славы возвышенный И несколько промежуточных. И это никогда не было шуткой в ​​куче. Он закончил свою карьеру в Техасе, Колон, в возрасте 44 лет. Он поставил чертовски почти идеальную игру.

Острые ощущения от состава — и включения в него Колона — для фанатов Super Mega Baseball со времен инди Metalhead являются отчасти праздником и утешением. Получение лицензии для настоящих и известных футболистов — это момент, когда кажется, что мы сделали это для фанатов, которые участвуют в сериале с 2014 года и не могут поверить независимому игроку без лицензии. виды спорта Видеоигра зашла так далеко.

И игра, ее привлекательность и ее тон, конечно же, не будут испорчены или присвоены крупным издателем, который привык выписывать огромные чеки на спортивные лицензии.

Изображение: Metalhead/Electronic Arts

Изображение: Metalhead/Electronic Arts

Изображение: Metalhead/Electronic Arts

«Они признали то же самое, что и я сейчас», — сказал Дреддер, говоря о том, что EA купила его студию в мае 2021 года. [EA saying]«Мы не собираемся говорить вам, что делать дальше, но мы обсудим правильный следующий шаг для IP и студии».

И поэтому вы получаете что-то вроде супер мега бейсбол 4, Это будет первая консольная бейсбольная игра, выпущенная Electronic Arts после Honors. MVP бейсбола 2005 г.: а Игра с огромным спросом на рынке для настоящих суперзвезд, которая не жертвует народным духом, который делает Super Mega Baseball таким уникальным.

«То, что мы пытались сделать здесь, это позволить, Хотите поиграть с легендами? Это то, что резонирует с вами? Ну, вот оно— сказал Дреддер. «Хотите продолжить классический контент? Это тоже здорово. Вы заинтересованы в настройке, хотите собрать всех своих друзей и семью и высказать собственное мнение о нашей игре? Такой опыт тоже есть».

Супер Мега Бейсбол 4 Мало того, что более 200 громких имен выпускают умеренное обновление для экстраординарного 2020 года. Супер Мега Бейсбол 3Обещание Дреддера. Есть еще шесть игровых площадок, опять же выполненных в стиле Super Mega, чтобы игроки могли их пройти. Дреддер отметил, что, имея в общей сложности 26 стадионов, каждая команда в игре теперь может иметь собственное футбольное поле.

Вы ничего не видите — эти Уилли Мэйс, Бэйб Рут и Эрни Бэнкс празднуют мою прогулку Супер Мега Бейсбол 4.

Изображение: Metalhead/Electronic Arts

Игроки также смогут увидеть и использовать некоторые из последних достижений в бейсболе, такие как двусторонние исполнители и новый бейсраннер в дополнительных иннингах. Грубо говоря, новые функции следуют тому, на что любой спортивный разработчик, большой или маленький, должен ответить: запросам фанатов.

Самая крупная из них привела к своего рода функции построения колоды, Shuffle Draft, которую игроки могли использовать для быстрого создания своих собственных лиг по множеству параметров — с (или без) Legends, Super Mega составами или пользовательскими игроками — и выбивать -начать карьеру играть. Есть также много типов предустановленных лиг для тех, кто просто хочет прыгнуть и оставить управление персоналом на процессоре.

«Классическая Супермегалига доступна, так что если вы просто хотите поиграть с классическим контентом, она уже доступна», — сказал Дреддер. «Есть League of Legends, почти на основе эпох, это самый простой способ взаимодействия с лицензированными игроками-легендами». Игроки также могут начать лигу с бандой Super Mega и получить бесплатный набор легенд.

Супер Мега Бейсбол 4 Запускается 2 июня на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК с Windows (через Steam), Xbox One и Xbox Series X с поддержкой кросс-генерации и кроссплатформенной игры.

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